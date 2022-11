Slik opplevde vi det beste av Sydney – kun for noen hundrelapper

Slik får du mest mulig ut av turen for minst mulig penger.



Bondi Beach er en av verdens mest kjente strender. Reiser du til Sydney, er det kort vei til bølgene.

14 minutter siden

Du trenger ikke leie bil og kjøre i timevis for å oppleve det beste av Australia. Med base i landets største og eldste by, Sydney, har vi plukket ut de viktigste opplevelsene som gjør at du får mest mulig ut av Australia-besøket.

Det koster å reise til Sydney, og det koster å bo. Men det trenger ikke være spesielt dyrt å oppleve byen. Severdighetene vi tar for oss i denne saken, har vi kun brukt noen hundrelapper på.