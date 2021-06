Fem gode råd for et vellykket teltkjøp: – Ikke kjøp for dyrt telt.

Kjøpe telt i sommer? Disse spørsmålene bør du stille deg selv før du handler.

Johanne Refseth foretrekker ofte kuppeltelt. Da unngår hun å stange hodet i taket. Foto: Privat

– Jeg tror mange føler at de må ha et veldig dyrt telt for å sove ute. Det trenger man ikke, sier psykolog og friluftsentusiast Johanne Refseth.

Hun står bak instagramkontoen Psykolog med sovepose. Årlig har hun mellom 30 og 50 utenetter.