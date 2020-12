Har du kontoen full av bonuspoeng som går ut på dato? Her er mulighetene.

SAS følger ikke andre flyselskaper som forlenger utløpsdatoen for poeng i pandemien. Millionverdier tikker dermed mot forfall.

Tusenvis av nordmenn sitter med kontoer fulle av blant annet cashpoints, Eurobonus og Air France Flying blue-poeng. Men det finnes muligheter for å bruke poengene allerede nå. Hotellene på en rekke skidestinasjoner, som Trysil, kan betales med bonuspoeng. Tomm Christiansen

Tiden for at lange bonusreiser i brede seter er forbeholdt dem som reiser mest og på de dyreste billettene, er over.

Som vi har skrevet tidligere, er det for de fleste fullt mulig å reise på businessklasse til Asia eller USA for noen hundrelapper.