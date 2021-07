Husker du «Himmelblå»? Fansen strømmer fortsatt til fiskeværet i nord.

Tretten år etter at den populære serien Himmelblå ble spilt inn på Ylvingen, er det fortsatt TV-effekten som drar turister til øya på Helgelandskysten.

Linda Øverli Nilsen (37) og samboeren Emil Casper Engebrigtsen (37) arrangerer seilturer i nord.

«Her bodde Roy og Kim» står det på en blå postkasse foran et av trehusene på den lille øya Ylvingen ved Helgelandskysten. Postkassen hedrer to av karakterene fra NRK-serien Himmelblå, som ble filmet på Ylvingen, og på det meste ble sett av over 1,3 millioner.

Det har gått 13 år siden premieren, men serien er fortsatt en del av hverdagen til de under 30 innbyggerne som bor her. På restauranten som ble drevet av hovedkarakteren Marit, spilt av Line Verndal, er de aller fleste besøkende fortsatt blodfans av serien. Det forteller Linda Øverli Nilsen (37) som har tatt over driften på virkelighetens Himmelblå-restaurant sammen med samboeren Emil Casper Engebrigtsen (37).

