Spis Michelin-mat uten å bli blakk

Du kan fint spise deg mett på glimrende mat i London uten å ta opp forbrukslån. Her får du seks restauranttips.

En frisk og chilisterk tartar av okse, servert med rikelig med ferske urter og sprøstekt løk på Kiln i Soho.

22 minutter siden

Hele 363 London-restauranter er omtalt i den prestisjetunge Michelin-guiden, mange av dem med et prisnivå som passer best for feite lommebøker. Heldigvis finnes det gode alternativ for deg som har et mer moderat budsjett, men som likevel har lyst på en kulinarisk opplevelse.

Michelin-guiden har nemlig en kategori som viser deg veien til gode spisesteder som holder et moderat prisnivå. Den heter Bib Gourmand og blir tildelt restauranter som serverer førsteklasses mat til overkommelige priser. Hva dette betyr i kroner og øre, varierer litt etter hvilket land man befinner seg i. I de fleste europeiske byer ligger grensen på 36 euro for en treretter.