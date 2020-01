– Dette er jo helt fantastisk. Se den utsikten og kjenn på snøen! Finnes det andre steder i Norge du kan ta gondol opp og kjøre så bra pudder med fjordutsikt ned?

Julie Brendengen Jensen smiler og børster tørrsnø av skibrillene. Hun myser fra den mørke fjorden og opp mot de alpine fjellene. Hun vet egentlig svaret. For Sunnmørsalpene er ekstra fine denne tidlige januarmorgenen, der de skyter opp av Storfjorden og omkranser Stranda sentrum.

Hans Kristian Krogh-Hanssen

Et nylig lavtrykk fra nordvest har akkurat blåst forbi, og fjellsidene er hvite fra topp til tå. Nå bades de i et svakt pastell-lys som snart blir til solskinn.

Det er liten tvil, Jensen og skikompisene har truffet godt på vær og føre. Selv flyttet hun til Hemsedal for noen år siden. Nettopp på grunn av skikjøring og godt pudder. Hun mener likevel det er noe ekstra med å reise til Strandafjellet Skisenter.

– Når man legger sammen alle faktorene her, så er det et ganske unikt skisted. Man har både god skogskjøring og kjøring på åpne flater i høyfjellet. Det er et stort oversiktlig fjellområde rundt heisene, uten store terrengfeller. Dessuten er det lite folk her, spesielt i ukedagene. Hjemme i Hemsedal er det mange om beinet når det har kommet mye snø. Uansett hvilken dag av uken det er, sier Jensen, som tidligere vært med i både OL og X-games på landslaget i skicross.

Hans Kristian Krogh-Hanssen

Gondol til himmelen

Da Strandafjellet åpnet for første gang i februar 1957 var kapasiteten 140 personer per time. De ble trukket opp av en bensindrevet folkevognmotor. Det har skjedd mye siden den gang. I perioden 2009 til 2012 ble det investert 150 millioner kroner i anlegget og blant annet bygget ny gondol i kombinasjon med 6-seters stolheis. I dag har anlegget en kapasitet på 2300 personer i timen.

Så det er ikke uten grunn at de 3000 innbyggere i grandiosa-bygda blir regnet som privilegerte av dem som liker pudderkjøring. Mange mener det er landets beste lekestue for løssnø og med heis i bakgården. Både VG, Dagens Næringsliv og skibladet Fri Flyt har tidligere gitt Stranda gullmedalje i løssnø-anlegg.

– Jeg har selv vært profesjonell frikjører og reist mye rundt både her hjemme og i utlandet, men jeg sliter med å finne et bedre og mer tilgjengelig sted for løssnøkjøring enn Stranda. Vi har veldig god heiskapasitet her, og det kommer mye snø på grunn av beliggenheten og klimaet. I snitt 6 til 9 meter snø i året. Med de effektive heisene kan man fort kjøre like mange høydemeter med løssnø her, som på de beste stedene i Alpene, sier Karsten Gefle.

Gefle er nyansatt markedssjef for Strandafjellet Skisenter. Han legger vekt på at det også er veldig gode bakkeforhold og lang sesong i lokalanlegget.

– Men vi vil gjerne holde posisjonen vår som en ener for løssnøkjøring på landsbasis. Derfor har vi i sommer ryddet en del skog på dugnad. Både rundt og inne i anlegget – for å gjøre løssnøkjøringen enda bedre, sier Gefle.

Stranda-livet

Tilbake på Roaldshornet høres latter og små gledesrop. Skikompisene fra Østlandet har rukket flere turer med gondolen opp til toppstasjonen, 1067 meter over havet. På en god dag som denne kan man kjøre nesten helt ned til vannkanten igjen om man gir seg i kast med skogskjøringen ned mot Stranda sentrum. Selve skianlegget ligger 430 moh. og strekker seg over to fjellsider, Furusetsida og Roalden.

Hans Kristian Krogh-Hanssen

– Kjører man baksiden av anlegget ned mot Stranda fra Roalden, så er det bare å ringe skitaxien når du ender opp ved veien der nede. De plukker deg opp og kjører deg opp til heisen igjen, sier Julie Brendengen Jensen.

Men hva gjør man egentlig etter endt skidag på Stranda? Jensen mener du reiser hit for å få maks ut av skidagene og snøen. Det skjer ikke så mye annet her om du kommer i løpet av hverdagene.

– Men du trenger ikke mer, det viktigste er på plass, roper hun og forsvinner i en hvit sky.

Bare sporene vitner om at dette er Norges lykkeligste fjellside. I hvert fall denne dagen.

Fakta: Strandafjellet Skisenter Reisen til Stranda: Mest fleksibel med egen bil, men gode alternativer finnes. Ekspressbuss fra Oslo, Bergen eller Trondheim. Hurtigruten til Ålesund og buss videre til Stranda, eller fly til Ålesund eller Ørsta (Hovden) med bussforbindelse eller leiebil til Stranda. Været er viktig om du skal treffe gode forhold på Stranda og Vestlandet generelt. De beste månedene er ofte januar og februar, men store snømengder kan også kommer i mars og april. Det er sjeldent veldig kaldt her, og snøen kan synke sammen ganske fort etter er stort snøfall. Det gjelder å være fleksibel og på plass når nedbør på spesielt nordvest, men også vest og sydvest retning kommer inn over Vestlandet. Terrenget i og utenfor bakkene er variert, med alt fra åpne storfjellspartier til god skogkjøring. Frikjørere må ta hensyn til lokale varsler for skredfare, varsom.no, og rådføre seg med skisenteret før de kjører utenfor løypene. Skredsøker, spade og søkestang er en selvfølgelighet også her. Og like viktig – at man vet hvordan det brukes, samtidig som man har skredkunnskapen i orden. Husk at skikjøring utenfor løyper skjer på eget ansvar! Bo: Stranda Hotell har rom i sentrum. Vil du leie hytte ved anlegget, kontakter du visitstranda.com. Afterski arrangeres i helger og ferier. Info om skianlegget: strandafjellet.no

Hans Kristian Krogh-Hanssen

Her finner du pudder i vinter

Strandafjellet er på langt nær alene om løssnø eller riktig terreng for frikjøring. Her er noen gode alternativer for heisbasert pudderkjøring i vinter:

Myrkdalen/Voss har store gode frikjøringsområder og ofte mye snø. Fraværet av skog gir god plass når været er godt. Dårlig vær gir ofte dårlig sikt, men lavt i terrenget finnes også morsom skogskjøring. Vestlandets største skianlegg er familievennlig og et perfekt sted å ta med barna samtidig som du smyger inn litt pudderkjøring. Mer info: myrkdalen.no

Sogndal Skisenter ligger noen kilometer opp i Sogndalsdalen og er et meget godt skianlegg for pudderkjørere. Heisen tar deg opp på fjellet med muligheter for kjøring i åpent terreng, samtidig som den kjente Hodlekveskogen kler fjellsiden ned mot riksvei 5. Løssnøbussen blir satt opp henter skikjørere på en tre kilometer lang strekning og tar dem med tilbake til anlegget når det har snødd mye. Mer info: sogndalskisenter.no

Sogn skisenter Heggemyrane ligger ved Hafslo og er et flott skisenter for pudderkjørere. Heisene gjør et stort område med frikjøring tilgjengelig. Både skog og åpnet fjell. Du kommer deg enkelt tilbake til skisenteret ved å følge langrennsløypene i bunnen av dalen etter endt tur i pudderskogen. Mer info: www.sognskisenter.no

Røldal Skisenter ligger i Håradalen seks km fra Røldal sentrum i Odda kommune i Hardanger Betraktet som et av Norges største «snøhull» og har mye god frikjøring i bratt høyfjellsterreng. Sikt kan være et problem her om været ikke er godt nok. I helgene går skibussen opp og ned fra Røldal sentrum. Noe frikjørere kan utnytte og dermed få over 800 høydemeter pudderkjøring på hver tur. Mer info: roldal.com

Narvikfjellet skisenter ved Narvik i Nordland har pudderkjøring i verdensklasse når forholdene ligger til rette. Med en av Skandinavias største fallhøyder på et skianlegg, samt gondol og fjordutsikt som Strandafjellet, er det rikelig med muligheter. Om man tar beina fatt fra øverste heis og de 300 meterne til 3. toppen, får man en unik opplevelse på en god pudderdag. Mer info: narvikfjellet.no

Høgevarde Fjellpark ligger rett nord for Norefjell i Buskerud. Et lite skianlegg som fort får store mengder snø da det ligger på den siden av Norefjell hvor værsystemene legger igjen mest hvitevarer. En liten og skjult perle halvannen time å kjøre fra hovedstaden. Morsomt terreng i åpen granskog og lite folk. Mer info: hogevarde.no

Hemsedal Skisenter er et velkjent sted for frikjøring og de fleste som jakter pudder har vært innom skianlegget i Buskerud. Anlegget kan ha veldig bra sesonger med mye påfyll av løssnø, men det kan også gå lang tid mellom hvert store snøfall. Det er forholdsvis bratt utenfor løypene, og mange terrengfeller gjør det utfordrende å vurdere skredfaren. Det gir samtidig store valgmuligheter for den som er kjent og erfaren. Mer info: skistar.com

Oppdal skisenter er et av Norges største skianlegg og ligger i Oppdal kommune i Trøndelag. Et stort område velegnet frikjøringsterreng er tilgjengelig fra Oppdals heiser og gjør anlegget til et godt og variert alternativ. I alle deler av anlegget finnes det muligheter når snøen er god. Mer info: www.oppdalskisenter.no

Raulandsfjell Alpinsenter ligger i Telemark og er et kort og lite anlegg, men tar igjen med å være bratt og ha fin skogskjøring når pudderet laver ned. Innlandsklimaet gjør at snøen ofte holder seg godt med kalde dager etter et snøfall. Mer info: visitrauland.com/raulandsfjell/skisenter