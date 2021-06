«Alle» vil reise utenlands i høst – reiseselskapene melder om stor pågang

Nordmenn flest skal være vaksinert i løpet av sommeren og høsten. Det har gitt økt etterspørsel etter reiser til varmere strøk.

Elafonissi er en av de mest fotograferte strendene på Kreta. I høst er det stor interesse for reiser til de greske øyene – og da særlig Kreta. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Det ser ut til å bli Norgesferie for de fleste i sommer også. Reiserådet er forlenget frem til 1. juli. Det kan åpnes opp noe etter det. Dermed snuser mange solhungrige nordmenn på ferier til høsten. Det merker reiseselskapene for tiden. Og et land vil «alle» til: Hellas.