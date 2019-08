Fotball og raske biler er ikke det eneste Italias nest største by har å tilby. Her er reisetipsene.

Gamle ingeniørmesterverk, et kirketak og siste skrik av samtidskunst virket mer tiltrekkende på oss. Og pasta. Og is.

Milanos geografiske og turistmessige midtpunkt er den enorme katedralen Duomo, påbegynt i 1386.

Om ikke innsiden frister, kan du skaffe deg en billett til katedraltaket. For ti euro (halv pris for barn) kan du klatre de 251 trappetrinnene opp til taket (eller legge på fire euro til for å ta heis), som er omtrent 50 meter over bakken.

Her er det ikke snakk om å klemme seg inn på en trang balkong: Så godt som hele taket på 8000 kvadratmeter er åpent for publikum.

Herfra kan du studere den gotiske fasaden og mange av de rundt 3500 statuene som omkranser kirkebygningen. I tillegg, selvsagt, piazzaen foran katedralen og det meste av byen rundt.

Carl Alfred Dahl

Midt på det høyeste punktet av taket ruver en fire meter høy gullbelagt jomfru Maria. Obs! Selv om du tar heis opp, er det mange trapper opp og ned for å ta hele runden rundt taket.

Fakta: Milano Italias nest største by (etter Roma) med 8 millioner innbyggere i storbyområdet. Ingen tidsforskjell til Norge. Valutaen er euro. Visum er ikke påkrevd for norske statsborgere.

I Da Vincis verden av vidundere

Universalgeniet Leonardo da Vinci var riktignok født og oppvokst lenger sør i Italia, men tilbrakte mye av sitt voksne liv i Milano.

Ikke bare står han bak flere av verdens mest kjente malerier. Han var også en helt eksepsjonell ingeniør for sin tid. Han designet våpen, fallskjerm, forsvarsverk, doble skipsskrog, kalkulator, fly og helikopter lenge før slike ting ble tatt i bruk.

På Italias nasjonale museum for vitenskap og teknologi (Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci), oppkalt etter Da Vinci, stilles det ut dusinvis av modeller av hans ulike farkoster og andre oppfinnelser.

Store deler av utstillingen, blant annet de fascinerende Da Vinci-modellene, ligger i et gammelt kloster. Med knapper, modeller, skjermer, lys og lyd kan man i tillegg lære om alt fra svarte hull og satellitter til resirkulering og ernæring.

De virkelig plasskrevende utstillingene er plassert ved siden av: En hall fylt med gamle lokomotiv og vogner, en bygning tilegnet sjø- og luftfart, og en 52 år gammel ubåt på 42 meter. Adgang til ubåten er ikke inkludert i inngangsbilletten, og bør bookes på forhånd.

Vil du også ha litt av Da Vincis mer kunstneriske side, henger maleriet «Nattverden» i klosteret Santa Maria delle Grazie, omtrent 500 meter fra museet.

Motedronningens kunstunivers

Miuccia Prada er sjefdesigner og konsernsjef (sammen med ektemannen) i motehuset som bærer hennes etternavn. Hun er også en ivrig kunstsamler. Siden 2015 har 70-åringen med kallenavn «Miu Miu» vist frem verk av Jeff Koons, Damien Hirst og en rekke andre samtidskunstnere i Fondazione Pradas spesialbygde gallerier i Largo Isarco sørøst i byen.

Carl Alfred Dahl

Her er et eget akademi spesiallaget for barn (stengt for ombygging frem til midten av september 2019) med gratis aktiviteter på helgedagene (krever påmelding), mens «voksenavdelingene» byr på store kunstinstallasjoner med sterke farger, lys, lyd og bevegelse. Med andre ord, svært fengende for barn.

Spør imidlertid i resepsjonen hvilke utstillinger som egner seg for aldersgruppen du har med deg, og vurder hva som bør forbigås. Noen av verkene som har vært utstilt kan virke svært skremmende for barn.

Sørg uansett for at du tester heisen og toalettene i det hvite tårnet Torre, og fyll på med is, mat og drikke i Bar Luz, designet av filmregissør Wes Anderson.

Attilio Maranzano/Fondazione Prada

Fakta: Tips og råd Italienerne betaler vanligvis restaurantregningen i kassen, ikke ved bordet. Driks av betydning er ikke særlig utbredt på restauranter, kafeer eller drosjer, men er inkludert i regningen på enkelte spisesteder. To barn under 11 år reiser gratis på buss, trikk og T-bane i følge med betalende voksen. Det anbefales å ha med legitimasjon for barn som kan antas å være nær aldersgrensen. Kjøp periodebillett på automat eller i app (ATM.it), eller enkeltbilletter med kontaktløse bankkort rett i sperreporten.

Carl Alfred Dahl

Når poden blir utålmodig

Å gi barn en minneverdig reise handler gjerne om noen kompromisser. Selv de mest eventyrlystne barna trenger gjerne et avbrekk fra museer, gallerier, gamle kirker og flotte handlegater. Her er noen forslag:

I parken Giardini Pubblici Indro Montanelli finner du fine lekeplasser, en karusell, radiobiler og et lite tog, i tillegg til planetarium og naturhistorisk museum.

I bydelen Porta Romana ligger det sjarmerende utendørsbassenget Bagni Misteriosi, med vann i alle dybder, plastplener å sole seg på, kafé og utleie av håndklær og badehette.

Mellom parken og bassenget ligger Milanos barnemuseum MuBa, hvor man kan melde seg på ulike aktiviteter.

Carl Alfred Dahl

Med det samme du er i Porta Romana, anbefales en lunsj eller middag på Pastamadre eller Trattoria Trippa (kun kveldsåpent), litt sør for bassenget.

Fakta: Slik kommer du deg dit Fly direkte fra Oslo lufthavn med SAS og Norwegian, eller fra Sandefjord lufthavn Torp med Ryanair, på drøyt to og en halv time. Tog eller buss fra Malpensa-flyplassen (SAS og Norwegian) i nordvest til sentrum tar en time og koster 10–15 euro. Linate-flyplassen (SAS fra Stockholm) ligger en 20 minutters biltur øst for sentrum, men er stengt for oppussing ut oktober 2019. Bergamo-flyplassen (Ryanair) kan nås med buss på en time. Tog eller buss fra Oslo på rundt 30 timer, eller kjør bil på 20 timer pluss pauser. Tog fra Roma, Firenze eller Venezia tar to-tre timer.

Andre aktiviteter

Alt du har lest så langt, kan fint gjøres unna på en helg. Men har du mer tid, er det ingen grunn til å kjede seg: