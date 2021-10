Usikker på hva du skal finne på i høstferien? Hundespann over høstfjellet er en stor opplevelse.

Du trenger ikke vente til snøen faller for å prøve hundekjøring. Vi ble med 40 huskyer på vogntur i det fargesprakende Øyerfjellet.

Hundene liker ingenting bedre enn å trekke. Derfor er det viktig at temperaturen er lav nok (under 12 grader) slik at dyrene ikke sliter seg ut.

Nå nettopp

Det er et leven uten like. En øredøvende konsert av bjeffing og klynking brer seg ut over fjellheimen idet 40 forventningsfulle trekkhunder gjør seg klare for avgang.

– De bare girer seg opp, roper 58 år gamle Leif Tore Lie mens han fester lederhunden Balto i fronten av spannet.