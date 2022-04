Ti knallbra Københavnrestauranter

Tur til København i påsken? Her er ti spisesteder du må besøke.

Sild på Møntergade.

Sild, rødspette, lun leverpostei, digge smørbrød, øl og «en lille en» eller to. København flommer over av spisesteder, men det er smart å booke i forkant, og på rett sted! Lange lunsjer eller gode middager, København er verdens beste sted å kose seg i. Da er det viktig at du velger rett restaurant for anledningen. Sjekk ut disse ti herlige spisestedene!