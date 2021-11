Norge på annenplass i stor kåring: – Veldig tøft

Lonely Planet har kåret Norge til et av de beste landene å reise til i 2022. Det er ikke så overraskende, mener globetrotter.

Nå nettopp

Norge er kåret til et av de beste landene å reise til i 2022 av Lonely Planet. Her fra Sakrisøy i Lofoten.

– Vill, vakker og eventyrlig spektakulær natur går aldri ut på dato og sikrer Norges relevans som attraktivt reisemål i all fremtid, mener Gunnar Garfors.

Globetrotteren har besøkt alle verdens land minst to ganger og er nå på rundreise i Norge. Han kommenterer Lonely Planets nye reiseliste, som kom før helgen. De kårer de beste reisemålene hvert år og har gjort det de siste 17 årene. I år har reiseguideselskapet hatt særlig fokus på bærekraftige reiseopplevelser som sørger for at turister skal ha en positiv påvirkning på de stedene de besøker.