Rødt nivå er høyeste farenivå for regn.

Røde farevarsler sendes bare ut når det er ventet at været kan gi ekstreme konsekvenser. Varselet innebærer fare for at liv går tapt og store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur.

Farevarslene er basert på forventet skadeomfang. Værutvikling, demografi, infrastruktur og jordsmonn er noen av elementene de tar med i vurderingen.

Kilde: Meteorologisk institutt