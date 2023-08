Ekstremværet Hans kan skape trøbbel for reisende

Mandag og tirsdag er det ventet uvanlig mye nedbør i områdene mellom Oslo og Sør-Trøndelag. Det kan skape trøbbel for reisende både med bil, tog og fly.

Reisende venter på trikken i regnværet. Bildet er fra Kvadraturen i Oslo tidligere i sommer. Vis mer

Søndag oppgraderte Meteorologisk institutt farevarselet for ekstrem nedbør fra oransje til rødt.

Varselet gjelder for Østlandet nord for Oslo, de østligste delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag, der det er ventet å komme 80–100 millimeter nedbør på 24 timer.

Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste siste 25 år, skriver Meteorologisk institutt.

Kan skape forsinkelser i flytrafikken

Foreløpig er det ikke meldt om noen innstilte flyvninger til eller fra Oslo lufthavn på Avinors nettsider hverken mandag eller tirsdag.

Likevel skriver Avinor på sin Facebook-side at det kan bli forsinkelser.

– Vi vet ennå ikke hvordan ekstremværet treffer. Vi regner med å avvikle trafikken som normalt i morgen, sier Ylva Celius Trulsen som er pressevakt i Avinor til Aftenposten søndag ettermiddag.

Hun sier likevel at det kan bli forsinkelser dersom det blir ekstreme byger.

Avinor forbereder seg på ekstremværet i samarbeid med flyselskapene og andre aktører. De har blant annet:

Gjort klar pumper og sugebiler til oppsamling av vann i terminalen og på rullebanen.

Økt bemanning i tårnet og på brann- og redningsmannskap.

Trulsen råder alle reisende til å møte som normalt mandag og tirsdag med mindre de har fått beskjed om at flyet er innstilt av flyselskapet.

– Dersom flyet går som normalt, så er det trygt å fly. Sikkerheten kommer alltid først.

Norwegian har foreløpig ikke kansellert noen av sine flyvninger til eller fra Oslo lufthavn mandag eller tirsdag på grunn av været.

– Enn så lenge går flyene våre som normalt. Reisende vil få beskjed på SMS dersom det forekommer endringer, sier Charlotte Holmbergh, som er kommunikasjonssjef i Norwegian.

Noen togstrekninger stenges mandag morgen på grunn av regnværet. Bildet er fra sensommeren 2019 da regnværet første til en rekke kanselleringer og forsinkelser. Vis mer

Noe togtrafikk stenges

Regnværet har allerede skapt trøbbel for reisende med tog.

Dovrebanen: Mandag morgen fra klokken 05.30 stenger Bane Nor Dovrebanen mellom Hamar og Dombås. Banen holdes stengt frem til tidlig klokken 12 mandag. Det påvirker toglinjene F6 Oslo S – Trondheim S og RE 10 Drammen – Oslo S – Lillehammer.

Rørosbanen: Mandag morgen stenges Rørosbanen mellom Hamar og Støl.

– Det er på bakgrunn av det røde farevarselet som er sendt ut. Da føler vi rett og slett at vi ikke kan garantere for sikkerheten for de reisende med et så alvorlig farevarsel, sier pressevakt Olav Nordli til NTB.

Han sier til nyhetsbyrået at det kan komme flere stengte baner. Hvor lenge de holdes stengt er usikkert.

– Det er mye som tyder på at det strekker seg gjennom det neste døgnet. Men det kommer oppdateringer underveis. Vi setter sikkerheten først, sier Nordli.

Bane Nor innfører oransje beredskapsnivå på Bergensbanen fra midnatt søndag. De vil også øke beredskapen for andre strekninger. Det skriver Nettavisen.

Gjøvikbanen er også stengt mandag morgen. Det skyldes ikke regnværet, men arbeid langs linjen.

Fakta Rødt farevarsel om ekstremt mye regn Rødt nivå er høyeste farenivå for regn. Røde farevarsler sendes bare ut når det er ventet at været kan gi ekstreme konsekvenser. Varselet innebærer fare for at liv går tapt og store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Farevarslene er basert på forventet skadeomfang. Værutvikling, demografi, infrastruktur og jordsmonn er noen av elementene de tar med i vurderingen. Kilde: Meteorologisk institutt Vis mer

Statens vegvesen ber folk passe seg for vannplaning i regnværet. Vis mer

Advarer mot stengte veier

Statens vegvesen ber folk følge med på vær- og veimeldinger de neste dagene. De råder folk til å la bilen stå mandag og tirsdag, dersom det er mulig.

– Det vil være overvann mange steder. De som må ut og kjøre må være ekstra oppmerksomme på faren for vannplaning, særlig på motorveier med høy hastighet og stor trafikk, skriver seksjonsleder Asbjørn Stensrud i en pressemelding søndag ettermiddag.

Statens vegvesen og fylkeskommunene er forberedt på å stenge veier på grunn av fare for flom og skred. Statens vegvesen skriver at noen stengninger kan bli langvarige.

Har ikke krav på erstatning

Når reisen kanselleres på grunn av ekstremvær, så er rettighetene for reisende annerledes enn dersom det er selskapets som har skylden for forsinkelsen.

– Nå har Meteorologisk institutt gått ut med rødt farevarsel for deler av landet. Det tilfredsstiller åpenbart kravet til ekstremvær, sier Thomas Iversen, som er seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Når fly eller tog blir kansellert mens man er på reise, så har du som reisende krav på å:

Bli ombooket til en ny flyvning eller togtur så fort som mulig. Selskapet kan sette opp alternativ transport.

Få mat og drikke i ventetiden.

Få dekket hotellovernatting dersom du ikke er hjemme og må vente over natten.

Det har reisende krav på uavhengig av årsaken til kanselleringen.

Thomas Iversen fra Forbrukerrådet sier at det er mindre reisende har krav på når reisen kanselleres på grunn av ekstremvær. Vis mer

Vanligvis har flypassasjerer rett på en økonomisk kompensasjon dersom det er store forsinkelser eller flyvningen blir kansellert. Hvor mye det utgjør vil avhenge av når de reisende fikk beskjed om forsinkelsen, og hvor langt man reiser.

Det har derimot ikke reisende rett på når reisen avlyses på grunn av ekstremvær. Selv ikke dersom forsinkelsen betyr at man taper arbeidsinntekt.

– Det er en risiko som man tar når man reiser på tur, sier Iversen.

Han understreker at hvis man må legge ut for nye billetter, mat, drikke eller hotell i ventetiden har man rett på erstatning for dette.

Iversen sier at man heller ikke burde regne med at forsikringsselskapet dekker utgifter knyttet til tapt arbeidsinntekt når man ikke kommer hjem som følge av ekstremvær.

– Hvis bagasjen din blir skadet eller forsvinner som følge av ekstremværet, vil du imidlertid ha et krav på forsikringsdekning.

Han presiserer likevel at man må sjekke sin egen forsikring for å finne ut hvilken dekning man har.

Forbrukerrådet har også laget en Flykalkulator der man kan regne ut hva man har krav på når det kommer til mat, overnatting og refusjon dersom flyet er innstilt eller forsinket.