Reisen kostet oss rundt 300 svenske kroner per person – altså 280 kroner norske. På første klasse. Etter litt over fem timer med fri tilgang på te og kaffe er du i Stockholm. Uten så mye som et snev av flyskam.

En storbytur trenger ikke være en kostbar affære eller innebære tonnevis av CO₂-utslipp. I denne reiseguiden viser vi deg hvordan turen kan bli opplevelsesrik og billig – uten å gå på stor bekostning av miljøet.