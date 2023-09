Londons lengste gate – som egentlig ikke er så lang

Stor by, mange gater. Vi har gått Londons lengste gate. Barneskirenn med innlagt pubstopp.

Londons lengste gate er en aldri så liten ekspedisjon verdt. Ikke fordi den er prangende og full av flotte butikker, men fordi du kan finne flotte utsikter over Themsen og Canary Wharf. Vis mer

Publisert: 25.09.2023 19:00

Inn på The Angel – puben. Du gjør din entre i en tidskapsel en dag hvor isvinden som kommer i rykk og napp ned langs Themsen. Like innenfor døren drikker to eldre damer te og tiltaler ansatte som «love» (uttalt «luv») og «darling».

Det er en pubstille formiddag. Ingen musikk, årgangssliten eik både i vegger, gulv og møbler. Bardisken ligger som en øy midt i førsteetasjen slik at de kan servere alle i de tre barområdene. The Angel fremstår så erkeengelsk klasseskilt som bare en engelsk pub kunne være. Det var forskjell på folk. Public Bar, Saloon Bar og Private Bar.

Den private avdelingen er avskjermet med vegger og frostet glass. Det var ikke meningen av allmuen skulle offentlig bivåne at sognepresten og resten av nabolagets øvre samfunnssjikt hadde samme lyster som dem.

Det er formiddagsstile på The Angel. Her ligger puben som har både saloon bar og public bar. Det var forskjell på folk – også på puben. Vis mer

Puben Mayflower skal angivelig ha treverk fra skipet som fraktet såkalte pilegrimer til det som mange år senere skulle bli USA. De første reisende skal ha gått om bord mens skipet lå på reden utenfor. Vis mer

Gaten ligner et smug

Nå er det 2023, og vi skal ha en liten forfriskning fordi vi skal ut på langtur. På andre siden av parken utenfor The Angel, begynner Londons lengste gate, Rotherhithe Street. Den skal vi gå.

I det vi forlater synger verten sjarmerende umusikalsk på en gammel sviske. Ut gjennom parken med oss. Vi sikter oss inn på et smug på andre siden av parken.

Londons lengste gate liksom. Det ser mest ut som et viktoriansk smug hvor lys knapt slipper inn. Ingen fanfare og boulevardfølelse her.

Det var viktoriatiden, den industrielle revolusjonen, innflytterne, sjømenn, bryggesjauerne og imperiehovedstadens umettelig trang til råvarer fra hele verden som bygde Rotherhithe.

Her bodde de i relativ fattigdom på et område preget av sumper og dokker. Dokker som ga kaiplass og beskyttelse mot Themsens tidevann til skip fra hele verden. Dokker som ga arbeid, ofte ikke mer enn én dag av gangen. Kanskje bare noen timer.

Det ble til noen pennies og shilling som kunne drikkes opp på den arbeidende klasses side av skilleveggene på The Angel, for eksempel.

Rett nok ikke helt i Rotherhithe Street, men et par hjørner unna finner du Den norske sjømannskirken i London. Vis mer

Fakta Hvordan komme seg til Rotherhithe Rotherhithe er en bydel i det sørøstlige London, sør for elven. Tilhører Borough of Southwark Dersom du vil ta turen gjennom Londons lengste gate, finnes det kollektivmuligheter. Dog er denne delen av London ikke like tilgjengelig som mange andre steder i byen. Jubilee Line (tube): Går gjennom sentrum av byen. Ta den sørgående linjen til stasjonen Canada Waters. Gå herfra nordover mot Themsen. London Overground: Kan tas til stoppestedet Rotherhithe som ligger nærmere enn Canada Waters. Linjen går nord-sør og er bare praktisk dersom du er i Nord-London eller nær stasjonen Shoreditch High Street. Buss: En rekke busslinjer går forbi i området. Linjer som stoppet like ved den norske sjømannskirken er 47, 108, 188 og 381. Dersom du ikke orker å gå gaten tilbake etter 2,4 tøffe kilometer, kan du gå ut i Salter Road etter endt gjerning og hoppe på buss 381 mot vest. Den tar deg tilbake til både Canada Waters tube og Rotherhite overground. Vis mer

De bodde i trange, fuktig, soppherjede, veggdyrbefengte, små rom. Dette er området som Charles Dickens skal ha brukt som kulisser til det endelige oppgjøret med tyven Bill Sikes i «Oliver Twist».

Ingen reiste til Rotherhithe uten at de var nødt til det. Sjømenn var nødt til det. Mange av dem nordmenn. Den norske sjømannskirken ligger fortsatt like i nærheten. Det gjør den finske også. Noen av dokkene som lå på innsiden av Londons lengste gate hadde navn som Norway Dock, Greenland Dock. I disse dokkene kom det trelast fra de nordiske landene og Baltikum.

I dag er det boliger med utsikt til vann der du før kunne høre klink og klank fra kraner som lastet og losset. Det nærmeste fordums lydbilde blir en klink-klank-skål fra en pub med uteservering.

Gate? Nesten mer som et smug. Du må lete etter starten på Londons lengste gate. Etter hvert blir den bredere. Vis mer

Kun «spesielt interesserte»

Nå er det ikke mange reisende i Rotherhithe – hverken sjømenn eller turister. Besøkende er det vi gjerne kaller «spesielt interesserte». Fortsatt er det ikke mange av oss, men det blir flere og flere spesielt interesserte, også nordmenn.

De som allerede har sett dronningen i falmende voks hos madamen, ferdigsnurret i pariserhjulet på South Bank, shoppet seg til kredittkortanger i Oxford Street, svirret rundt blant hylende italienske skoleklasser bak museumssøyler i antikk stil hos British Museum og fortsatt synes kuppelen på St. Pauls er imponerende, men «har sett den før».

Disse beskjedne London-tipsene er til dere. Dere som til tross for å «ha-sett-det-før», fortsatt lever med en fascinasjon for denne uendeligheten av menneskelig aktivitet og evighet av historie, av overdådighet og fattigdom, vakkert og stygt om hverandre, rød, brun eller grå murstein, møkkete murstein eller kjappe meldinger med brede cockney-diftonger over bardisken.

Knyt skoene, og så inn i smuget som ifølge skiltet altså heter Rotherhithe Street.

Slik går du Londons lengste gate

De første par hundre meterne går gjennom det før nevnte smuget, bilfritt er det også. Over deg tårner leilighetene. Noen av dem helt nye, men alle ser de ut som gentrifiserte pakkhus fra den tiden det ble sjauet salt, sild, sukker og gudene vet hva som måtte komme opp tidevannsleven Themsen til imperiets aller mektigste urbanitet.

En gang, i en ikke altfor fjern fortid, var dette smuget langt lenger enn de 200 første meterne av gaten. Lukk øynene, tenk deg at det er folk overalt, folk som sjauer, kjefter, og ikke langt unna er det en kanal, en dokk som stinker, en fillete tigger, kanskje ser du rottene som lever livets glade dager langs elvebredden og en pub med fulle lys som serverer gin og vann – fyll og fanteri. En uendelighet av handel og vandel, fattigdom og virksomhet.

Kontraster i Rotherhithe Street. Et rolig boligområde i det som en gang var pakkhus og relativt forslummende boligområder innrammet av storkapitalismens flytting til Docklands, Canary Wharf på den andre siden av elven. Vis mer

Mens du fortsatt kan høre imaginære lyder fra en fjern fortid åpner det seg opp. Smuget blir en gate. Til høyre St. Mary’s Church. Områdets anglikanske kirke. Som seg hør og bør ligger det en pub på andre siden. Mayflower er navnet, og alle som fulgte med i historietimen hører bjellene klinge. Den er oppkalt etter det første skipet som reiste over havet til det som skulle bli nok en koloni. Senere kjent som USA.

Går du inn og gjennom puben som virker å ha vært nybygd på Mayflowers tid (1620), men som neppe er like gammel, kommer du ut på Themsens bredd. Enkelte historikere mener treverket i skipet ble brukt i byggingen av puben Mayflower.

Sant eller ikke, det er lavt under taket, ølet er friskt, og det kokes og stekes publunsj nesten hele dagen. Selv om det ikke er så lenge siden vi var innom The Angel, blir det en stopp for en liten en i hver fot uten at vår tur går over fra å være spasertur til å bli fylletur.

Den er bare 2,4 kilometer

Øl eller ikke øl, Londons lengste gate skulle være overkommelig med sine drøye 2,4 kilometer. Nå er det helt sikkert andre rette løp som kan kalles gater i denne byen som er lengre, men det er nå denne som har fått æren av å være den lengste med samme navn i selvsamme 2400 meter.

Og Rotherhithe Street er heller ikke noen strak linje på kartet. Nei, i det vi kommer ut fra Mayflowers publunhet, begynner gaten så smått å bøye sørover. Den følger Themsens løp og snart kommer første skikkelig tegn på gammel storhet.

Men før dokkhistorien tar overhånd, like etter Mayflower (puben altså), på høyre side, dukker et lite åttekantet hus opp. Brunel Museum – et lite museum til minne om Marc Isambard Brunel, ingeniøren som bygde den første tunnelen under Themsen. Museet er maskinrom for og nedgang til tunnelen som ble bygd i 1843. Et fabelaktig byggverk den gang. Kun ment for fotgjengere da, men nå dessverre jernbanetunnel og ikke tilgjengelig for gående.

Vi går forbi. Dokkene venter.

Innløpet til Surrey Water, eller Surrey Docks som det het, dukker opp. Gå over løftebroen og ta en kikke på sluseportene. Solide greier som holdt elvens tidevann i sjakk.

På andre siden til venstre nok en pub – Salt Quay. Navnet gir et hint om hva som ble losset inne i Surrey Dock en gang. Men med Mayflower-besøket fortsatt friskt til stede i begge ben, blir det en kjapp passering på pubens styrbord side. Fristende terrasse med vakkert utsyn til floden ville vært helmaks en godværsdag, men nå er det nå en gang nordvest og kjølig denne dagen. Terrassen er tom.

Med freidig mot fortsetter turen, og et kontrastfylt sceneri åpenbarer seg. Rotherhithes beskjedenhet ligger der foran deg i gul tegl, bak et sceneteppe fra kapitalismens overtagelse av dokkene. Du ser et silhuett av glass og betong i Canary Wharf på andre siden av Themsen. Også der var det en gang laste og losseplass for alt til og fra imperiets alle krinkelkroker.

Ta en avstikker eller to

Nå er det et av de pengemektigste områdene i byen i glass og betong og vakre farger i vintersol.

Her er det greit å forlate gaten for en avstikker eller to. Sette seg ned på en benk og fundere litt over livets underfundigheter mens vannet siger ut mot Nordsjøen.

Fra denne svingen hvor Themsen meandrer i retning sør, blir også Rotherhithe Street litt mindre begivenhetsrikt. Rett nok er det et Hilton-hotell og en gammel tørrdokk å se. Ja, og en pub til – The Blacksmith Arms.

En siste mulig attraksjon er Surrey Docks Farm. De kaller seg en fungerende bybondegård. Her er sauer og kyr og åpent for alle.

Vi runder Rotherhithe Streets siste sving ifølge Google sin karttjeneste. Enden på Londons lengste gate dukker opp. Helt uten fanfare eller pomp og prakt, og enda mindre imponerende enn starten.

Jeg stopper midt på veien og ser, en fortauskant, en gatestump og en gangvei som forsvinner inn i skogen. Her var det over. Langt fra det meste i London, og ikke minst et godt stykke unna nærmeste pub.

Og for en semivant turgåer fra Norge – det hele lett som et barneskirenn.

Epilog: Når du nå en gang har kommet deg til enden og dagen fortsatt er frisk, kan du fortsette ned til Greenland Dock. Boliger kranser rundt vannspeilet, og i det nordøstlige hjørnet en helt ok pub. Bestill din drikke, sett deg på terrassen og se ut over dokken og innløpet til den som het Norway Dock. Vel blåst. Du har erobret Londons lengste gate.