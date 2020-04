Siden 12. mars har Utenriksdepartementet (UD) mottatt i snitt 1100 henvendelser i døgnet om nordmenn som sitter fast i utlandet på grunn av koronakrisen. Det kunne Aftenposten melde onsdag.

Det betyr at UD totalt har fått i underkant av 20.000 henvendelser etter at svært inngripende tiltak ble varslet av regjeringen.

Landegrenser over hele verden er blitt stengt, noe som gjør at nordmenn på reise, studenter og andre som er bosatt i utlandet, har hatt problemer med å komme seg hjem.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har tidligere uttalt at arbeidet med hente hjem nordmenn stadig blir mer krevende. Dette fordi vinduer for reiser i verden i større grad lukkes.

Vi har snakket med noen av dem som sitter fast i utlandet:

Kine Maria Thorsen i Thailand: – Det føles helt håpløst

Privat

Kine Maria Thorsen (31) fra Porsgrunn reise på backpackingtur til Asia uten returbillett i januar. I slutten av februar, etter å ha vært i både Sri Lanka og India, ankom hun Thailand. Det var da problemene startet.

– Jeg reiste rundt på litt forskjellige øyer, men situasjonen ble bare verre og verre, forteller Thorsen.

Hun skjønte at hun måtte komme seg hjem til Norge da hun var den eneste gjesten på hostellet hun bodde på.

– Alt skjedde så fort, og det var så mange ulike beskjeder fra regjeringen her nede, så det var vanskelig å vite hva man skulle stole på.

Hun booket en reise hjem den 6. april, men flyet ble kansellert. Hun har vært i kontakt med UD, men inntil videre har de ikke klart å finne en trygg reisevei tilbake til Norge.

– Billettene koster opptil 30.000 norske kroner, og du vet aldri om flyet blir kansellert. Det føles helt håpløst, sier hun.

Nå risikerer hun opptil 13. 000 kroner i bot, eller to år i fengsel, om hun går ute på kvelden etter klokken 22.00. På dagene er hun pliktet til å gå med ansiktsmaske, og for å komme inn på supermarkedene blir alle febersjekket med laser.

– I begynnelsen syns jeg det var trist og ekkelt, men så møtte jeg andre reisende som var i samme situasjon. Nå har vi leid en villa sammen, og holder motet oppe.

De fleste hostellene har stengt, så hun har ikke noe annet valg enn å leie hus på Airbnb.

– Det blir dyrere i lengden, men vi har ikke noe valg.

Hun fikk beskjed av UD om at det fantes et fly hun kunne ta til Europa, men da risikerte hun å bli fast i et nytt land. Så inntil videre holder hun seg i Thailand og ser hva som skjer.

Andreas Muri i India: – Har det etter forholdene fint

Privat

Andreas Muri (30) befant seg i Goa, på vestkysten av India, i begynnelsen av mars da han begynte å se konturene av koronasituasjonen.

Likevel ventet han til den 21. mars før han bestilte hjemtur. Flyet ble senere kansellert. Nå var i tillegg luftrommet til India stengt for utenlandsreiser. Stemningen mellom de lokale og turistene i Goa begynte å forverre seg.

– De lokale ble redde, mens turistene ga blaffen i portforbudet til myndighetene. Det skapte dårlig stemning.

Muri tok et lokalfly til Chennai, på østkysten av landet, hvor en gammel kollega er fastboende. Der var han tryggere.

Siden 21. mars har han vært i streng karantene i en umøblert og tom leilighet. Han trives i eget selskap og sier han har det veldig fint etter forholdene. Han er ikke bekymret for sin egen helse, men hjemme har han en familie i risikosonen og en jobb som venter på ham.

– Mange svensker i Chennai har fått tilbud om å komme seg hjem, men UD virker byråkratisk og lite kreative.

Enn så lenge har han ikke fått noe godt alternativ for hjemreise, men sier han holder kontakt med UD og følger med på utviklingen.

– Noen svensker jeg kjenner fikk i tillegg tilbud om å være med på et tysk fly som går snart, selv om de ikke har registrert seg eller gitt uttrykk for å ville dra hjem. Da ble jeg litt irritert, innrømmer Muri.

Oddvar og Bjørg-Sissel Håvardsen i Brasil: – Håper å komme hjem før mai

Eskil Edvardsen

Oddvar Håvardsen (66) og Bjørg-Sissel Håvardsen (66) har vært i Pipa i Brasil siden slutten av januar. En gang i året drar de på langtur til Colinas Dos Norweges – den Norske kolonien- i Pipa, sammen med flere venner og bekjente fra Narvik.

– Vi hadde tenkt til å reise hjem den 23. mars, men flyet ble kansellert, sier Oddvar.

To dager senere fikk de et nytt fly kansellert og måtte kjøre de ti milene tilbake fra flyplassen med lut rygg. I det siste har UD jobbet på spreng med å få til sammen ni narvikværinger i alderen 60–80 år hjem fra Brasil.

– Vi har bestilt ny flybillett hjem 5. mai, men håper jo selvfølgelig å komme hjem før det.

Paret fra Narvik har sett på alternative ruter hjem, men det blir en sikk-sakk-rute gjennom flere land med ulike overnattinger og risiko for å bli fast i et land de ikke kjenner til så godt.

– Det er jo større sjanse for å bli smittet på store flyplasser og fly. Vi holder oss i Brasil til vi kommer oss hjem på en trygg måte. Vi tar våre forholdsregler og holder oss mest i området, sier Oddvar.

Paret vet foreløpig ikke hvilke økonomiske konsekvenser oppholdet vil få for dem. De vet heller ikke om de får forlenget oppholdstillatelsen som går ut 27. april.

UD: Går ikke ut med tall på nordmenn i utlandet

– Vi har stor forståelse for at mange nordmenn er frustrerte og gjerne vil komme raskt tilbake til Norge, skriver pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, i en e-post.

UD ønsker ikke å gå ut med informasjon om hvor mange nordmenn de vet befinner seg i utlandet, men Lunde understreker at det jobbes døgnet rundt med å bistå dem som ønsker seg hjem.

UD

Lunde påpeker at situasjonen i India er vanskelig på grunn av portforbud og stengte flyplasser, men sier at det fra Thailand fremdeles går noen kommersielle flyvninger til Europa.

– Ambassaden i Bangkok er også løpende i kontakt med EU-land om muligheten for at enkelte norske borgere kan få plass på repatrieringsfly fra Thailand til EU-land. Det er fremdeles mulig å komme seg videre fra transitt i Europa til Norge.

Hun legger til at norske myndigheter ikke har mulighet til å bidra til at alle norske borgere på reise kan returnere til Norge.

– Noen må derfor forberede seg på å bli værende. Vi forstår at dette er vanskelig og oppfordrer dem til å kontakte sine forsikringsselskap og lytte til informasjon og råd fra lokale myndigheter.