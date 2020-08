NHO håper to ordninger skal redde norsk reiseliv. Tusenvis av norske arbeidsplasser og millioner av kroner står på spill.

Reiselivsnæringen er inne i en catch-22-situasjon. Det er utfordrende å betale tilbake pengene de ønsker nordmenn skal bruke hos dem.

Sommeren er preget av store kontraster for norske reiselivsaktører. Noen opplever rekordmange kunder. Andre ligger brakk. Shutterstock / NTB scanpix

Lettelsen på smittevernseglene ga et glimmer av håp. Få trodde nordmenn kunne erstatte den manglende turismen fra utlandet. Også etter at det ble åpnet for at utenlandske turister kunne besøke Norge.

Nordmenn har reist mer enn man trodde, men ikke overalt. Enkelte bedrifter opplever tidenes opptur, andre ser knapt til turistene.

I dag jobber mange av bedriftene fortsatt med å betale tilbake vårens kansellerte turer. Samtidig skal ansatte lønnes. Gjelden stiger, og inntektene glimrer med sitt fravær.

– Flere har tatt opp store og dyre lån for å overleve, sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv.

Samtidig forsvinner støtteordningene som hittil har holdt bransjens hode over vann. «Går vi ikke konkurs i år, gjør vi det neste år», skal et medlem ha fortalt Habberstad.

Om de ikke overlever, kan det føre til en varig arbeidsledighet og millioner av kroner tapt for nordmenn som venter på penger for vårens kansellerte turer.

Ordningene må videreføres

Det er to ordninger som har hjulpet reiselivet å holde hodet over vann, forklarer Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Den ene er kompensasjonsordningen, som gir støtte til selskaper som opplever en 30 prosent eller større svikt i omsetning. Kompensasjonen vurderes for hver måned og tar utgangspunkt i budsjettet samt omsetningen tilsvarende måned i 2019.

Den andre er permitteringsordningen, som fritar arbeidsgiver fra lønnsplikten. Foreløpig kan man være permittert i seks måneder uten å bli sagt opp. Denne ordningen går ut i oktober.

Kristin Krohn Devold mener begge ordningene må forlenges, og hun forventer at det skjer i løpet av august. Per Sollerman

Devold er klar på at disse ordningene må forlenges for å unngå det hun frykter kan føre til langvarig arbeidsledighet.

– Om ordningene ikke fortsetter, kommer det oppsigelser, sier hun og forklarer at folk som jobber i reiselivsbransjen er spesialiserte på menneskemøter og service. Det er ikke bare-bare å flytte dem over i en annen jobb.

Slik har det gått med reiselivet hittil

Storbyhotellene opplever varierte belegg. Tromsø og Bodø har klart å fylle flere hoteller, men til 21 prosent lavere pris enn normalt, ifølge NHO Reiseliv. Samtidig har hotellene i Bergen, Oslo og på flyplasser landet rundt, hatt rundt 30 prosent mindre besøk enn forventet.

Aller best har det gått for aktører som tilbyr aktiviteter, særlig rettet mot familier. Blant disse finner man: Rafting, safari, gårdsturisme og historiske hoteller.

Bodøs hoteller har klart seg relativt godt. Men året er ikke omme ennå. Dmitry Pistrov / Shutterstock / NTB scanpix

For Oslo-hotellene er bestillingene for høsten 75 prosent færre enn normalt, ifølge NHO Reiseliv. Utenfor turistsesongen er hotellnæringen avhengig av å arrangere konferanser. Med dagens regler for smittevern, er det vanskelig å gjennomføre.

80 prosent av medlemmene i NHO Reiseliv tror det vil ta opptil tre år før de er tilbake der de var før pandemien.

Konkursene er allerede begynt å komme, forteller Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv. Både hun og Habberstad frykter de vil øke i antall utover høsten og vinteren. I februar skal momsen betales. Da kan mange stryke med, tror Bergmål.

– Det er noen mørke skyer som truer fra august. God juni og juli gir ingen trygghet, sier Habberstad.