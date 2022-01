Norsk reisekalender: Her får du 12 turtips til Norge, måned for måned.

Her får du norsk reisekalender 2022, med et turtips for hver måned.

Dragsundet er et populært ankringssted for fritidsbåter, hvor man ligger godt beskyttet for både sør-, øst- og nordavind. Området har også mange fine teltplasser.

Trugeturer har for alvor inntatt den norske fjellheimen. Både liten og stor kan traske på truger, og det er ekstra flott hvis en ikke er så glad i å gå på ski. Trugene er stødige og gjør at en lett kan vandre i vinterterrenget. De er gode på is- og skareføre også.