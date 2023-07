To døgn i Malaga er helt perfekt. Se vår guide til 48 timer i byen.

To døgn i Malaga er helt perfekt. Enten for nødvendig påfyll av D-vitaminer på vinterstid, eller før du suser videre til andre spanske reisemål. Spanias sjette største by er en berusende blanding av god stemning, kunst og kulinariske gleder.

Malaga har 300 solskinnsdager i året. Vårstemningen pipler frem allerede i mars. Den koselige bystranden La Malagueta har plass til alle – både turister og lokalbefolkning.

Det er kjole- og sandalvær allerede tidlig i mars når Malaga byr på én av sine 320 årlige soldager. Det er lørdag formiddag, og uteserveringene er fulle i gamlebyens bilfrie gater.

– Vi kommer hit så ofte vi kan, sier Bianca Germaux.