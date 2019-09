Her er ekspertenes anbefalte togreiser til høstferien

Det er særlig tre grunner for at høsten passer ypperlig til å reise med tog. Det mener Sigrid Elsrud. Hun skriver togblogg og har senest i vår gitt ut en bok om togreiser.

– For det første slipper vi unna de verste buss-for-tog-oppleggene som sommersesongen er så preget av. For det andre er det som regel bedre plass på mange av de togene vi har lyst til å reise med, særlig gjelder dette for flaskehalsen mellom København og Hamburg på en reise sørover, sier den erfarne togpassasjeren og legger til: