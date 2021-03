Gunnar Garfors har reist verden rundt flere ganger. Men han mener Norge er det mest undervurderte ferielandet.

– Det er ufattelig mye bra å ta av, så lenge vi unngår å klumpe oss sammen, mener reiseeksperten. Her får du hans og VisitNorways råd for nok en sommer i Norge.

Gunnar Garfors har reist ekstremt mye i verden, men har lagt bak seg titusenvis av kilometer Norge det siste året. Han mener nordmenn bare kan glede seg til nok en sommer i Norge. Foto: Privat

Gunnar Garfors har reist 43.000 kilometer på kryss og tvers i Norge de siste ni månedene. Han har snakket med hundrevis av folk i bygd og by. Fått svært mange synspunkter på reising i Norge. Sett så mange flotte steder at det snart blir bok av det. Hva har vi egentlig lært av å benytte Norge som ferieland det siste året?

– Det er litt dumt at det skulle en pandemi til for å få skylden eller æren for å få oss til å reise nord for Trøndelag og vest for Finse, sier Garfors.