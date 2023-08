De gjemte fjellene i Breheimen

Fjellene rundt Skjåk i Breheimen er på mange måter litt glemt og gjemt for den moderne fjellturismen. For reinsdyrjegere derimot ...

Ove Lilleengen speider langs Veltvatnet og inn i Breheimen på utkikk etter reinsdyrflokkene som lever vilt i fjellene her. I enden av veien, innerst i dalen, ligger Sota Sæter fjellstue. Et sted med rike tradisjoner rundt reinsdyrjakt. Den lange veien hjem med tung bør på ryggen har startet.

Publisert: 15.08.2023

Hallo ...

Kvinnestemmer høres ute i tussmørket.

Så kommer to store skikkelser til syne utenfor vinduet. Ut av den ene stikker lange gevirstenger. Døren åpner seg. Høstluft slår inn i hundre år gamle tømmervegger. Lukten av ville dyr, fjell og blodslit fyller Sota Sæter fjellstue.

– Skal vi henge opp kjøttet med én gang?

Julie Rønningen og Marie Elvestad smiler der de står med enorm oppakning og krumme rygger. Storsekkene er fulle av reinsdyrkjøtt. Den ene har et stort gevir festet på toppen. Skutt og slaktet i fjellet. Nå båret ned gjennom våt steinur og frem til enden av veien i fjellbygda Skjåk.

Ei simle og en reinsdyrbukk ble fangsten. Noe kjøtt ligger igjen der oppe. Steinet ned så ikke predatorer skal forsyne seg over natten. Det skal hentes dagen etter.

Julie Rønningen har vokst opp i en jaktfamilie og forteller om en kribling i kroppen når reinjakten starter i august. – Det er høstens, eller kanskje året høydepunkt, sier hun. Vis mer

Reinsdyrjakt i områdene rundt Skjåk begynner som regel med 800 høydemeters gange for å komme seg til områdene hvor dyrene befinner seg. Her fra Tundradalen. Vis mer

Julie Rønningen (f.v.), Ove Lilleengen og Marie Elvestad henger reinsdyrkjøtt til modning med godt humør. Vis mer

– Vi kjenner det under beina nå, ler Rønningen og Elvestad, og tørker svette fra pannen. De ser Ove Lilleengen henge opp kjøttet til mørning i slakterboden.

En jakthistorie blir gjenfortalt. Simla hadde haltet da de snek seg inn på flokken der oppe i skyene. Rønningen gjorde som gode jegere bør: Hun brukte løyvet sitt på det skadede dyret som mest sannsynlig ikke hadde overlevd vinteren, ikke på den største simla i flokken, som ville gitt mer kjøtt i fryseren. Så hadde bukken stilt seg lagelig til.

Lilleengen anerkjenner innsatsen til sine to ansatte. De jobber på fjellstuen gjennom sesongen. Når det roer seg på høsten og de ikke jakter selv, hjelper de til med bæring av kjøtt ut fra fjellet.

Det er en jobb som ikke passer for alle.

Ronny Seehuus tar hjerne- og kjeveprøver av en skutt rein på trappen foran Sota Sæter fjellstue. – Spektakulære naturopplevelser og høye fjell kjennetegner jakten her. Jeg jakter også andre steder som er veldig fine, men ikke så dramatisk som i Breheimen og Reinheimen, sier Seehuus. Vis mer

På grunn av skrantesyken som kom til Norge i 2016, må en rekke obligatoriske prøver tas etter at man har felt en rein. Da gjelder det å ha utstyret i orden. Vis mer

Urnorsk opplevelse

Lilleengen er bestyrer på DNT Sota Sæter fjellstue. For fire år siden startet han opp med guidet reinsdyrjakt på høsten som et sideprosjekt for å utvide turistsesongen.

– Det var en kombinasjon av mange ting som fikk meg på tanken, sier han på utpreget skjåkvær.

– Jeg har vært ute i naturen sammen med disse fantastiske dyrene siden jeg var guttunge. Det var likevel på en fjelltur da jeg skulle hjelpe en kamerat av meg med å skyte sitt første reinsdyr, at jeg skjønte det, forteller han og fortsetter:

– Etter en lang og strabasiøs jakt felte han en kalv høyt til fjells. Da han sto og gråt av glede over den store naturopplevelsen, følte jeg at slike opplevelser var noe jeg ville prøve å gi gjestene mine, sier Lilleengen.

Han mener at reinjakt i Norge ikke er unisont. Fjellene rundt Skjåk og i Breheimen er noe for seg selv. Det er mindre mennesker her. Mer natur.

Utsikten i Tundradalen er vakker. De høye fjellene og røffe terrenget gjør Reinheimen og Breheimen til utfordrende jaktområder. Vis mer

Reinens vinterpels er ekstremt tykk og kraftig. Sammenlignet med pelsen til andre hjortedyr har reinen tre ganger så mange dekkhår i tillegg til et lag med underull. Vis mer

De fleste som kommer til Breheimen og Reinheimen, har ikke opplevd noe lignende. Det er ikke så mange turgåere eller jegere her som i mange andre fjellområder i Norge. Det er en egen råskap og dramatikk i naturen.

– Reinsdyrene står ofte høyt i fjellet og jakten på dem er tøff. Men vi mennesker liker jo utfordringer. Det er da vi blomster og finner tilbake til røttene våre. Reinsdyrjakt er vel noe av det mest urnorske vi kan holde på med, sier han.

Høstfarger i Tundradalen. Vis mer

Ove Lilleengen betrakter det skutte viltet etter en suksessfull guidet jakt i Breheimen. Hvert år deles det ut cirka 400 fellingsløyver i området Breheimen- Reinheimen. Vis mer

Den tyngste jakten

Det er blitt jaktet reinsdyr i den norske fjellheimen siden siste istid. I cirka 10.000 år. På veggene inne på Sota Sæter henger bilder og gevirer datert til 1800-tallet.

– Vi har lange tradisjoner rundt reinjakt her i Skjåk. De første som bosatte seg her i bygda, var jegere og fangstmenn. Og så har vi et godt rykte blant jegere. Du finner noen av landets største reinsdyr i fjellene rundt oss og heldigvis en frisk og fin reinsdyrstamme med mindre utfordringer enn i mange andre norske villreinområder, sier Lilleengen.

Store deler av Reinheimen og Breheimen er nasjonalpark eller vernede områder. Ove Lilleengen på vei inn i Breheimen. Vis mer

På Sota Sæter er det lange tradisjoner for reinjakt. Det gjenspeiles i hagedekorasjonen. Vis mer

Svein Kvitingen var en kjent reinsdyrjeger og startet i 1894 driften rundt det som senere skulle bli DNT Sota Sæter. Bilder og gevirer fra ham henger i det gamle tømmerbygget. Han ble kjent for blant annet å lage sine egne sammenleggbare våpen. Vis mer

Det er grålysning og vekslende vær på vei inn Tundradalen. En ny dag på jakt. Lilleengen er flittig på telefonen med andre kjentfolk. Hvor står reinsdyrene i fjellet? Har noen sett dem? Hvilken retning gikk de? Hvilken vindretning er det i fjellet nå?

Reinsdyrjakt skiller seg fra annen storviltjakt på flere måter. Det er en utpreget enmannsjakt. Det er ikke en jaktform hvor jegerne jakter i lag og hjelper hverandre. Det er krevende med tanke på avstander, bæring og slakting om du feller en rein. Bæring av kjøtt har drept jaktlysten til mang en jeger.

Ikke for Ove Lilleengen og Julie Rønningen.

Julie Rønningen og Ove Lilleengen slakter villrein 1600 meter over havet. En tung jobb, som bare blir tyngre når alt kjøttet skal bæres hjem. Denne bukken ble anslått til å veien 90 kilo i slaktevekt. Vis mer

Ove Lilleengen bærer tungt. Når det slaktes i fjellet, legges alt man ikke bruker på dyret igjen, men en stor reinsbukk kan fortsatt veie over 100 kilo. Da må man være flere til å bære, eller gå flere turer. Vis mer

Tålmodighetsprøve

– Vi hviler oss opp bakkene, sier Lilleengen og kaster jakken et stykke opp i fjellsiden.

Reinsdyrjakt i disse fjellområdene begynner som regel med en 800 høydemeter lang marsj.

Han og Rønningen speider etter dyr med håndkikkert i hvilepausene. De ser ingen. Strategien er å avskjære en bukkeflokk som er blitt observert lenger vest mot Tverrådalskyrkja. Reinsdyr trekker gjerne mot vinden når de beiter, og jakten krever ofte taktikk. Du må være et trekk foran for å komme nært nok de sky dyrene. Enten må du smyge deg innpå eller vente inn reinen.

Flokken med bukker sklir rolig unna etter at et dyr er felt. – Det er viktig å ikke stresse de resterende dyrene, sier Ove Lilleengen som guider jegere i fjellene i Skjåk. Vis mer

Ove Lilleengen driver Sota Sæter fjellstue og jaktguiding gjennom selskapet Explore Skjåk. Oppvokst i og ved fjellet i Breheimen er han en erfaren reinsdyrjeger. Vis mer

Værmeldingen er en viktig del av en høyfjellsjakt. Spesielt vindretningen, som ofte styrer hvilke vei reinsdyrene vandrer. Vis mer

Rundt oss velter byger over høstfargede fjellflater. Ugjestmild ur bratner til mot 2000 meter høye og blankskurte tinder. Høyt oppe ligger snøflekker fra forrige vinter. Dette er steder hvor rein ofte oppholder seg for å unngå varme og insekter om sommeren og tidlig på høsten.

Her kalles det «Skåpet». Det har vært et godt trekk- og beiteområde for villreinen så lenge folk kan huske. Vi bruker tålmodighet og venter her. Ser om det kommer dyr til oss.

Reinsdyrjakten begynner 20. august og varer ut september, med noen regionale forskjeller. Det er den mest fargerike tiden i høyfjellet. Vis mer

Håndkikkerten er kanskje reinsdyrjegerens viktigste redskap. Dyrene kan være vanskelige å oppdage i terrenget til tross for at de kan gå i store flokker på flere hundre dyr. Vis mer

Lilleengen koker tevann. 1400 meter over havet blir det kaldt når man stopper opp. Rønningen forteller om sin fascinasjon for reinjakt.

– Det artigste er kanskje at man går så mange steder i fjellet man ellers aldri ville gått. Man ser mye urørt og fin natur. Mye variasjon. Noen dager i shorts, andre dager i full storm, sier hun.

Hun har ikke så mange venninner som jakter. Det er henne og gutta. Opplært av pappa. Fremtiden er hun litt bekymret for. Den norske villreinen går usikre tider i møte.

– Vi er likevel heldige som jakter rundt Skjåk her i Reinheimen og Breheimen. Veldig mange av områdene er nasjonalpark eller vernede, så jeg håper vi kan fortsette å høste i fremtiden, sier hun.

Fakta Reinsdyrjakt i Reinheimen og Breheimen Reinheimen-Breheimen er ca. 4500 kvadratkilometer stort og det tredje største villreinområdet i Norge. I praksis er det delt i ett nord- og ett sørområde, men forvaltes administrativt som en enhet.

Sør-området ligger i Breheimen og på Strynefjellet og nordområdet i Reinheimen. Skjåkfjellene ligger i sør og er en del av Skjåk kommune i Gudbrandsdalen. Snaut 2500 mennesker bor i kommunen. 79 prosent av kommunens areal er vernet etter Naturvernloven.

Det er Skjåk Almenning som administrerer reinsdyrjakten i villreinområdet Reinheimen-Breheimen. Hvert år deles ut cirka 400 fellingsløyver.

Hos skjak-almenning.no kan du søke om løyve og være med i trekning. Du kan også kjøpe privat jakt med overnatting og guide hos firmaer som Explore Skjåk, Breheimen Safaris og Fjelleventyret. Vis mer

Fakta Villrein i Norge Olav Strand er seniorforsker hos NINA. Han har jobbet med villrein i mange år, og for tiden jobber han også med en bok om villreinen som kulturbærer. Norge er i dag det eneste landet i Europa som har rester av den opprinnelige ville fjellreinen. Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på og forvalte bestanden. Jakt er det eneste virkemiddelet vi har for å regulere den, så det er definitivt viktig både i et forvaltningsøyemed og rent kulturelt, sier Strand. Villreinforvaltningen i Norge er til dels komplisert og omfattende, og forvaltningen foregår i dag på ulike nivå. I dag har vi 23 forvaltningsenheter, opprinnelige var det tre biologiske leveområder for villreinen i Norge. I dag står villreinen i Norge overfor to store problemer. Det ene er areal. Villreinen er en arealkrevende art som lever i et miljø hvor mennesket har mange konkurrerende interesser. Manglende helhet og stykkevis utbygging har kjennetegnet arealforvaltningen i mange villreinområder. Dette er den klart største utfordringen for villreinen, sier Strand. – Det andre store problemet er skrantesyke (CWD). Den ble påvist i Nordfjella i 2016 og nå også med to tilfeller på Hardangervidda. Nordfjella er sanert, på Hardangervidda er tiltak satt gang, men det er fortsatt uvisst hva som skjer i fremtiden, sier Strand. Han er av disse to hovedgrunnene og andre utfordringer, bekymret for fremtiden til norsk villrein. – Jeg er livredd for at vi havner på bevaringssiden og at høstingen forsvinner. Da mister vi også kulturen rundt den. Høstingen er gamle og langvarige verdier, og de er riktige med tanke på langsiktig dynamikk. Utbygging av natur og måten vi mennesker finner på nye ting hele tiden, det er kunstig. Man skal huske at naturen endrer seg sakte, sier Strand. Vis mer

En velvoksen reinsdyrbukk ligger igjen da resten av flokken trekker videre på Høgkulen i Tundradalen. Området rundt Breheimen og Reinheimen er kjent for sine store reinsdyr. Vis mer

Sovende på tampen

Timene går, og ingen rein kommer inn i «Skåpet». Det begynner å helle mot ettermiddag. Planen må endres. Opp på en topp for å speide mer. Plutselig går Lilleengen ned i knestående. Det er lite vegetasjon i snaufjellet, men en gigantisk kvistrøys stikker opp bak en åskam noen hundre meter unna.

Bukkeflokken.

De ligger og sover. Det ser merkelig ukomfortabelt ut med all pryden på hodet. Smygingen begynner. Fra listing til åling langs bakken. Ingen vind i ryggen.

– Det er sjeldent å komme seg innpå en reinsdyrflokk som sover. Hør – de snorker, hvisker Lilleengen entusiastisk.

Spekklaget indikerer et sunt og frisk reinsdyr som var klart for vinteren i høyfjellet. Vis mer

Reinjakt involverer ofte slakting i fjellet for å få med kjøttet ned igjen. Vis mer

Så et grynt. Sjefen i flokken har merket menneskers tilstedeværelse. 40 reinsdyrbukker reiser seg samtidig. Et mektig syn. Lyden av rifleskuddet er bemerkelsesverdig lavt i det åpne landskapet.

Gledesropet til Lilleengen høres nesten bedre i det en stor bukk legger seg ned igjen.

Følget har nok en god jaktopplevelse i sekken. Og en ekstra tung bør med kjøtt.