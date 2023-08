Ble ikke sommeren helt som forventet? Kanskje disse stedene kan friste i høst.

Juli var brennhet i Europa, men relativt kjølig og med vekslende vær her hjemme. Reisepanelet har valgt åtte reisemål for høsten – noen sikrer litt ekstra sol og varme.

Hvar er en herlig øy full av morsomme ting en kan finne på, og ikke minst – avslapning på kafeer og strandbarer. Vis mer

Publisert: 19.08.2023 08:00

– Hvem drømmer vel ikke om å strekke sommeren utover høsten når en har reisemålene litt mer for seg selv, sier reisejournalist Vibeke Montero.

Hun trekker frem det østlige Middelhavet som en klar favoritt på denne tiden av året, ettersom vannet har rukket å bli ordentlig varmt, og turisttrykket har løsnet grepet.

Her deler hun og globetrotter Gunnar Garfors tips til fine turer sensommer og i høst:

1. Hvar, Kroatia

– «Alle» vet at badetemperaturen i Kroatia er best på sensommeren, ble jeg tipset av guiden min. Men alle vet nok ikke det. Denne godt bevarte hemmeligheten er grunn nok til å sette kursen mot øya Hvar, en kort fergetur utenfor Split, sier Montero.

Den beste badetemperaturen? Den finnes på sensommeren i Kroatia. Øya Hvar utenfor Split er ideell å besøke. Vis mer

– Hvar er en perle av en øy som best nytes når de partylystne sommerturistene har reist hjem. Da setter du deg under en parasoll på torget og nyter morgenkaffen side om side med lokalbefolkningen. Kanskje leier du bil og oppdager resten av øya. Et deilig sammensurium av smale veier, små bukter (husk badesko!), vingårder og lavendelåkre.

– Visste du forresten at Kroatia har sin egen superhelt, som heter Lavendelmannen? Han er fra Jelsa på Hvar.

Anbefalt av Vibeke Montero.

Vibeke Montero har jobbet som reisejournalist i over 20 år, er bosatt i Spania og står bak reisebloggen bortebest.no. Hun er en del av vårt reisepanel. Foto: Privat

2. Aberystwyth, Wales

– Jeg må trekke frem Aberystwyth i Wales, en koselig universitetsby som rommer Wales’ nasjonalbibliotek, gamle slottsruiner og vakre sandstrender, sier forfatter av flere reisebøker, Gunnar Garfors.

Havnebyen Aberystwyth ligger nesten midt i Cardiganbukten. Fargerike hus kan ses mot bukten. Vis mer

Gamle slottsruiner klamrer seg fast i vær og vind. Vis mer

– Byen kalles ofte Wales’ egentlige hovedstad. Det er flott turterreng her, en håndfull knallgode restauranter, akkurat mange passe trivelige kafeer og faktisk så mange som rundt 60 puber fordelt på de rundt 16.000 innbyggerne.

Les også Hva skjer med en arbeiderby i Wales når to Hollywood-kjendiser kjøper en fotballklubb? Ganske mye.

Dessuten går det et tog opp langs klippene, Cliff Railway, som kan minne om Fløien i Bergen. Dessuten har de vintagetoget Vale of Rheidol, som også tar turistene med på tur.

Solnedgang over Aberystwyth i Wales. For best utsikt gå opp eller ta Cliff Railway til Constitutional Hill. Det er den eldste elektriske jernbanen i Storbritannia. Den har gått siden 1800-tallet. Vis mer

– Solnedgangene her er helt rå, om enn relativt sjeldne senhøstes. Det er enkelt å komme seg med leiebil fra flyplassene i Manchester (tre timer) eller London (fire timer). Det er også mulig å ta tog med bytte ved grensen.

Anbefalt av Gunnar Garfors.

Gunnar Garfors er mangeårig journalist, tidligere i NRK, har skrevet flere reisebøker og har reist jorden rundt minst to ganger. Garfors deler sine reiseerfaringer på www.garfors.com. Han er en del av vårt reisepanel. Foto: Privat

3. Podgorica, Montenegro

– Når det gjelder storbyreise i høst, må jeg slå et slag for ukjente Podgorica, hovedstaden i Montenegro. Litt knotete å fly til. Det enkleste er å kjøre fra Dubrovnik i Kroatia (2,5 timer) eller Tirana i Albania (2 timer), sier Garfors.

– Podgorica er en skikkelig bra kaféby, og folk her tar livet med ro. Det er godt med restauranter og svært kurant natteliv med en hyggelig gamleby. En 12 kilometer lang gangsti snor seg gjennom byen, delvis langs elven som snor seg gjennom sentrum.

Fjordlandskap over Kotorfjorden i Montenegro. Vis mer

Klosteret Ostrog ligger en liten time unna Podgorica og er helt klart verdt et besøk. Vis mer

– Kombiner reisen med et besøk til Montenegros eneste fjord, Kotor. Den ligger halvannen time unna hovedstaden og har også en sjarmerende gamleby. Det er mye flott turterreng rundt innsjøen Skadar mot Albania. Dessuten er klosteret Ostrog definitivt verdt et besøk – det er nærmest hugd inn i fjellet. Det ligger en liten time unna.

Anbefalt av Gunnar Garfors.

Les også Her får du fjord og fjell – og en badetemperatur på 28 grader

Middelalderbyen Kotor ligger bare halvannen time unna hovedstaden. Har du tid, er det verdt turen. Vis mer

4. Rhodos

– Den greske øya Rhodos er Middelhavets mest solsikre reisemål, men den er mer enn en typisk sydendestinasjon, sier Montero.

– Gamlebyen er en av Europas best bevarte middelalderbyer og ble brukt som kulisse i «Game of Thrones» og «Kanonene på Navarone». Her rusler du på den samme brosteinen som ridderne gjorde på 1400-tallet. Gamlebyen ble tidligere delt opp i ulike distrikter etter riddernes opprinnelse: det spanske kvartalet, det tyske, det franske og det italienske.

Gamlebyen på Rhodos er en av Europas best bevarte middelalderbyer. Vis mer

– Nå er gamlebyen helgresk med trivelige tavernaer og små butikker der du kan kjøpe håndlagde produkter som smykker, skinn og keramikk. Perfekt tidsfordriv når høstmørket senker seg hjemme i nord.

Anbefalt av Vibeke Montero.

Les også Gresk øy med en gamleby du aldri har sett maken til

5. Azorene

– Jeg må også ta med Azorene – den portugisiske grønne og ville øygruppen i Atlanteren. Her finnes gamle vulkaner og utrolige strender, haugevis med turmuligheter og folk som vet å ta livet med ro, sier Garfors.

Sao Miguel er den mest urbane på Azorene, men ta deg gjerne tid til å besøke en av de andre åtte øyene. Vis mer

– I de mange småbyene finnes det mange gode og koselige restauranter. Ofte er de familiedrevet. Folk som ikke liker sjømat, går virkelig glipp av noe.

– Problemet med Azorene er å velge, for vi snakker om ni hovedøyer. Sao Miguel, «den grønne øya» er den mest urbane, hvor hovedflyplassen ligger, men likevel med utrolig mye flott natur. Det ideelle er å finne en tid til minst én annen øy, enten med båt eller med rimelige innenriksfly som tar få minutter. De to vestligste øyene ligger faktisk teknisk sett i Nord-Amerika, da skillet mellom kontinentalplatene går like øst for disse.

Anbefalt av Gunnar Garfors.

6. Færøyene

– Færøyene er helt kanon med vill og vakker natur, knallbra mat og en overdose med saunaer. Direktefly går fra både Oslo og Bergen.

Hovedstaden Torshavn på Færøyene ligger i idylliske omgivelser Vis mer

– Øya er romantisk så det holder med massevis av herlige turmuligheter på øde fjell og småøyer, rundt små idylliske landsbyer, især kombinasjon med en aldri så liten halvurban storbyfølelse i sjarmerende Torshavn.

Anbefalt av Gunnar Garfors.

Færøyene byr på massevis av gode turmuligheter, mener Gunnar Garfors. Vis mer

7. Fullrigger i det østlige Middelhavet

– Star Clippers er et svensk rederi, eid av seileren og forretningsmogulen Mikael Krafft. I baugen på flaggskipet Royal Clipper henger en gallionsfigur formet etter Kraffts datter Maries figur. Dette er ikke som andre cruise. Hver gang de tre seilskutene forlater dagens havn, spilles Vangelis’ 1492: Conquest of Paradise over høyttaleranlegget. Gåsehudgaranti!

Gallionsfiguren på skipet er formet etter eierens datter. Vis mer

Det imponerende skipet er ikke som andre cruiseskip, mener Montero. Vis mer

– Med 42 seil og maks 227 passasjerer er dette cruiset for de eventyrlystne. Frem til midten av oktober legger skipene til i små, koselige havner i Sporadene og Kykladene. Ingen kø, null stress.

Anbefalt av Vibeke Montero.

8. Roma og Pompeii

– Drømmer du om en langhelg i Roma, er tidlig høst perfekt. Italienerne har til og med et eget uttrykk som hyller høsten: «ottobrata Romana». Det er nå du kan nyte gelatoen før den smelter, og samtidig sitte i solen og kose deg med en aperitivo uten å fryse.

Fra Roma ble det i sommer lansert direktetog på søndager til Pompeii. Det tar bare to timer. Vis mer

– Men hvorfor nøye seg med Roma når du også kan få med deg verdensarven Pompeii? I sommer lanserte Trenitalia en ny direkterute som tar deg til Pompeii på ca. to timer. Fra togstasjonen går det en shuttlebuss til det arkeologiske utendørsmuseet, og toget tilbake til Roma går klokken 18.40. Merk at dette direktetoget kun går på søndager.

Anbefalt av Vibeke Montero.