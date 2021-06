Lom og Skjåk er omringet av nasjonalparker: Dette kan du oppleve i sommer

Med Lom eller Skjåk som base, har du Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen innen rekkevidde.

Billingen Seterpensjonat byr på dikterstier og kortreist mat. Foto: Sigurd Rønningen

En kort avstikker fra riksvei 15, og klokken er brått skrudd tilbake noen hundre år. Postkortidyllen Brimi Sæter ligger og skinner foran fjellvannet Tesse i Lom kommune. Hvis du skrur av radaren for moderne fasiliteter, kan du lett forestille deg livet som budeie her for flere hundre år siden. Her går bjellekuene fritt rundt ute på beite døgnet rundt og kommer bare inn i fjøset for å melkes et par ganger om dagen.

– Denne her kan sparke litt, så vi setter på en slik sparkebøyle, forklarer agronom Markus Andersen mens han setter bøylen på kvigen. Han hadde nettopp startet i sommerjobben på setra, sommeren i fjor.