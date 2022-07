Dette museet setter barndomseventyrene dine i et nytt perspektiv

Etter åtte år, 500 millioner kroner og flere forsinkelser har det splitter nye H.C. Andersen Hus i Odense åpnet for fullt.

H.C. Andersen Hus er signert den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma, som blant annet sto bak det nye olympiske stadionet i Tokyo. Sett av noen timer til vilkårlig vandring i Odenses handlegater. Her fra supersjarmerende Vintapperstræde.

Axel Munthe-Kaas Hærland

31 minutter siden

– Jeg er erten! Er du ikke imponert? Hvor mange grønnsaker får tross alt sitt eget monter med fløyelsputer og glamorøst lys?

Det gir mening, tenker jeg. I siste setning av eventyret om den ømfintlige prinsessen havner erten på museum, «hvor den endnu er at se, dersom ingen har taget den.» Og endelig – her i det splitter nye H.C. Andersen hus i Odense – forteller den sin versjon av historien.

– Disse eventyrene er nesten 200 år gamle, men de er skrevet med en lekenhet som aldri slutter å begeistre oss. Det er denne lekenheten H.C. Andersen hus mest av alt er inspirert av, sier Sine Jensen Smed.

Syv meter under Odenses brosteinsbelagte gamleby blir jeg vist rundt av Smed – livslang Andersen-leser og formidlingsinspektør på museet. Men jo dypere vi beveger oss i utstillingen, desto mer undres jeg: Er egentlig museum rett ord?

– Jeg liker å se på det som en form for dekonstruksjon av museumssjangeren. Det er ironisk, det er morsomt, det er nysgjerrig og utforskende. Akkurat som forfatteren selv, sier Smed.

H.C Andersen Hus er kanskje et moderne innslag i Odenses historiske bymiljø, men gatene rundt gir deg fortsatt følelsen av å reise tilbake til forfatterens tid.

For de minste barna er det bygget en «vidunderverden for børn» ved H.C Andersen Hus. Typisk for dansk design består alle kulisser, leker og kostymer av naturlige materialer.

– Andersens eventyr er nesten 200 år gamle, men de er skrevet med en lekenhet som aldri slutter å begeistre oss, sier Sine Jensen Smed, formidlingsinspektør på det nye H.C. Andersen Hus.

Underjordisk verden

Forfatter Hans Christian Andersen (1805 – 1875) vil alltid toppe listen over historiens mest folkekjære og innflytelsesrike dansker. Verden er kanskje ugjenkjennelig fra Andersens tid, men fremdeles flaskes millioner av barn opp på klassikere som «Keiserens nye klær», «Tommelise» og «Den stygge andungen».

De første planene om å erstatte det gamle museet i forfatterens fødeby ble påbegynt i 2013. Det var derimot ikke før i juni 2021 at Dronning Margrethe II endelig dro til Odense og klippet silkesnoren med Andersens egen saks.

– Det har vært noen tilbakeslag og forsinkelser underveis, men det er godt endelig å kunne ønske folk velkommen. H.C. Andersen er en av de mest folkekjære og oversatte forfatterne i verdenslitteraturen. Huset kommer derfor til å bety mye for Odense og Danmark fremover, sier Smed.

Ifølge arkitekt Kengo Kuma skal H.C. Andersen Hus speile forfatterens litteratur, hvor en liten verden åpner seg opp til et større univers.

Nesten 150 år etter sin død er H.C. Andersens verker blant de mest oversatte i verdenslitteraturen.

Signalbygget er tegnet av den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma, som for øyeblikket jobber med det fremtidige Ibsen-biblioteket i Skien.

Resultatet er en labyrintlignende konstruksjon av tømmer og glass, plassert midt i ett av Odenses eldste og mest postkortverdige nabolag.

– Ved å legge to tredjedeler av museet under bakken, unngikk vi å bygge en avstengt mastodont i et lavt og historisk bymiljø. I stedet skal området være et inviterende og frodig byrom alle har tilgang på og som folk ønsker å bruke, sier Smed.

De interaktive utstillingene på H.C. Andersen Hus byr på nye fortolkninger av forfatterens klassiske eventyr.

For å ta mindre plass i Odenses historiske bymiljø, er hele to tredjedeler av H.C. Andersen Hus bygget under bakken.

– Krever et åpent sinn

Både i materialvalg og utforming er H.C Andersen Hus inspirert av eventyret Fyrtøyet, hvor et hult tre skjuler underjordiske rom. Over bakken er fokuset på Andersens liv, personlighet og kunstneriske bredde. Videre åpner utstillingen seg opp i en underjordisk hall, hvor tolv av hans mest folkekjære eventyr står i fokus.

Det første man legger merke til på vei gjennom utstillingen, er den sparsommelige bruken av informasjonsplakater. I stedet formidles Andersens univers gjennom hodetelefoner som brukes gjennom hele utstillingen.

– Ofte hører du ikke bare ett, men mange forskjellige perspektiver på Andersens verker. Noen ganger er det forfatteren som snakker til deg direkte. Andre ganger vil du høre gjenstander i montrene fortelle sine egne historier. Hodetelefonene lar oss benytte fortellergrep som humor, ironi og metakommunikasjon, sier Smed.

forrige







fullskjerm neste Byutvikling i Odense legger mye fokus på trivsel og rekreasjon. Her fra en av mange offentlige idrettsbaner. 1 av 3 Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Smed erkjenner at ironi og metakommunikasjon kan bli i overkant abstrakt for de aller minste. H.C. Andersen Hus anbefaler derfor ikke bruk av hodetelefonene for barn under åtte år.

– For å få mest mulig ut av utstillingen, krever det et åpent sinn fra gjestene. Det er mange måter å lese disse verkene på, og ikke alt presenteres som en fasit. Andersen skrev tross alt like mye mellom linjene som på dem. Vi ønsker å gjøre det samme, sier hun.

Egeskov slott er Fyns mest populære turistattraksjon, men dukker du opp tidlig nok, kan du ha hele stedet (nesten) for deg selv.

I 2022 åpner Europas første campingmuseum på Egeskov slott. Samlingen består av både historisk og nytt campingutstyr.

Påfugler vandrer fritt i Egeskovs prisbelønte hager. Slottet er spesielt populært blant familier på grunn av de gode lekeplassene.

Tilbake til fremtiden

Som den største museumsnyheten i Danmark på flere år vil H.C. Andersen Hus forsterke Odenses popularitet som en dagstur fra København. Men det er nok å se her til å rettferdiggjøre en overnatting eller to.

Med wienerbrød i sykkelkurven setter jeg kursen sørover langs elven som utgjør grensen til Odenses historiske sentrum. Livsnyteri er den overordnede planen for dagen.

Odense er kjent som en av Danmarks mest sykkelvennlige byer. Sammenlagt har byen 560 kilometer med sykkelstier, 123 sykkelbroer og 65 sykkeltunneler.

Jeg triller på lette gir og stopper for et glass ved byparken Munke Mose, hvor et hundretall studenter ligger strødd på de romslige plenene. Jeg tar en spontan rusletur i Odense Dyrehage, tidligere kåret til den beste lille dyreparken i Europa.

Elven som løper gjennom Odense, tar deg til flere av byens høydepunkter. Her fra den folkekjære parken Munke Mose.

Odense dyrehage mottar mer enn en halv million besøkende i året. Parken ble kåret til den beste av de mindre dyreparkene i Europa i 2013.

Etter tre kvarter med doven tråkking, ankommer jeg Den fynske landsby, Odenses svar på Oslos bymuseum. Her har 25 historiske bygninger blitt samlet inn fra Fyn, Ærø og Langeland. Resultatet er en tidskapsel fra H.C. Andersens tid, som stagger noe av fortidssulten det moderne senteret ikke klarte å mette.

Men de siste årene er det ikke bare fortiden folk kommer for å oppleve, sier museumsinspektør Lise G. Knudsen. På mange måter er det her fremtiden – eller i alle fall elementer av den – ligger.

– To år med pandemi satte mye i perspektiv. Mange gjester som kommer til landsbyen, ønsker nå å leve enklere, mer bærekraftig og tettere på naturen.

I Den fynske landsby kommer du tett på dyr som var avgjørende for bondelivet i Danmark på 1800-tallet – inkludert geiter, hester, høner og griser.

På friluftsmuseet Den fynske landsby finner du 25 historiske bygninger fra Fyn, Ærø og Langeland.

I Danmark, som i Norge, har det lenge vært en bevegelse av mennesker fra bygda til byene. Nå opplever danskene en økende etterspørsel i motsatt retning, forteller Knudsen.

– Én ting er boligprisene, men som i mange deler av verden har dansker gjenoppdaget interessen for tradisjonelle ferdigheter og kunnskap. Dette er ting vi kaller hobbyer i dag, men som før var en nødvendig og uunngåelig del av hverdagslivet for folk flest, sier hun.

Turistnæringen i Odense frir til et internasjonalt publikum.

En liten armé av frivillige odenseanere befolker Den fynske landsby gjennom sommeren. Ikledd tidsriktige klær driver de landsbyens daglige aktiviteter, fra smiing til håndarbeid til dyrehold og matproduksjon.

I 2022 og i årene fremover vil landsbyen fokusere mer og mer på å formidle denne kunnskapen, forteller Knudsen.

– I 2022 nådde vi Earth Overshoot Day – punktet hvor forbruket vårt er større enn hva kloden kan reprodusere – allerede i mars. Vi er i en unik posisjon til å vise frem disse gamle metodene som kan bidra til å snu den utviklingen.

Få reisetips og fakta om Odense under:

Fakta Odense Danmarks tredje største by. Hovedstad på øya Fyn. Kjent som en av landets mest sykkelvennlige byer. Sammenlagt har byen 560 kilometer med sykkelstier, 123 sykkelbroer og 65 sykkeltunneler. Hver 12 odenseaner er student. -Odense er omgitt av noen av Danmarks mest produktive jordbruksområder. Befolkningen er 200.703 (2017). Vis mer

Fakta Fem ting å gjøre i Odense og omegn 1. Følg i H.C Andersens fotspor Det er flere måter du kan oppleve H.C. Andersens liv og litteratur i Odense. Det nyeste tilskuddet er H.C. Andersen Hus: et moderne besøkssenter med interaktive utstillinger, signert stjernearkitekten Kengo Kuma. Forfatterens barndomshjem i Munkemøllestræde er også åpent for publikum. På vandring i byen ser du ofte fotspor støpt i bronse på bakken: Følg disse til steder som hadde spesiell betydning i H.C. Andersens liv. På nett: www.hcandersenshus.dk 2. En tidsreise til Den fynske landsby Om det nye H.C. Andersen Hus blir i overkant moderne, finn følelsen av forfatterens tid i Den Fynske Landsby. Her er 25 historiske bygninger samlet fra Fyn, Ærø og Langeland. Svært familievennlig, med mange dyr og en rekke arrangementer gjennom sommeren. Fra juni til september er landsbyen som regel bemannet av en stor gruppe frivillige i tidsriktige klær. På nett: www.denfynskelandsby.dk 3. Gå elvelangs En lett og familievennlig vei til flere av Odenses høydepunkter flyter langsomt gjennom sentrum. Langs elvebredden er det tett med parker, broer, kafeer og lekeplasser. Litt utenfor bykjernen kommer du til Odense Dyrehage, tidligere premiert som den beste dyreparken i Europa for sin størrelse. Fortsett deretter noen kilometer videre, til Skovsøen og den Fynske Landsby. For å heve elveturen et par hakk, hyr din egen tråkkebåt ved Kunstbygningen Filosoffen i byparken Munke Mose. På nett: www.odensezoo.dk 4. Heng ved havnen Havneområdet på nordsiden av Odense er et innholdsrikt, fargerikt og bilfritt byrom. De siste årene har den gamle havnen blitt et populært sted for et bredt spekter av aktiviteter: fra ballsport til skating til fisking og graffiti. I kjernen står havnebadet, med sitt helårsåpne svømmebasseng og egen sauna. Inngang er gratis. På nett: www.odense-idraetspark.dk 5. Egeskov Slott Et av Danmarks vakreste og mest velbevarte renessanse-slott ligger 30 minutters kjøretur sør for Odense. Slottet er fremdeles hjem til familien Ahlefeldt, men har åpent for publikum. Nytt i 2022 er Europas første camping-museum: et samarbeid mellom Egeskov og Den Danske Camping Union. Egeskov er Fyns mest populære turistattraksjon, så forvent høyt trykk i sommermånedene. På nett: www.egeskov.dk Vis mer