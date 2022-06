Tusenvis måtte forlate flyplassen uten bagasjen sin

Det ble kaos på Heathrow flyplass i London lørdag, da en teknisk feil førte til at bagasjesystemet kollapset.

Flere kofferter var fortsatt forlatt dagen etter det hadde oppstått bagasjetrøbbel på Heathrow.

32 minutter siden

Et hav av kofferter møtte flere reisende lørdag, ved Heathrow flyplass.

Noen utgående reisende ble tvunget til å reise uten kofferten, mens andre har fått betydelige forsinkelser ved innsjekking, heter det i en uttalelse fra flyplassen. De som ankom til terminal 2 måtte vente i to timer på å bli gjenforent med eiendelene sine, det skriver The Telegraph.

Problemene skal nå ha blitt løst.

En talsperson for Heathrow beklaget problemene og fortalte til avisen at de har hatt et problem med bagasjesystemet i terminalen.

– Passasjerer kan nå sjekke inn som normalt, men en rekke passasjerer som dro fra terminal 2 tidligere i dag kan ha reist uten bagasjen.

Kaos på flyplasser

Teknisk trøbbel med bagasjesystem er langt fra det eneste som har skap kø på Heathrow. Den og andre europeiske flyplasser sliter med for få ansatte, som har ført til lange køer og at folk har mistet flyet sitt.

– En av de store forskjellene på Norge og andre land, er at i Norge ble folk permittert, i stedet for å bli oppsagt. Det er mye lettere å få tilbake ansatte som er permittert, enn om de har mistet jobben, sa Harald Kvam til Aftenposten tidligere i sommer. Han er kommunikasjonssjef på Oslo lufthavn Gardermoen.

En annen hodepine for britene spesielt er at de ikke lenger kan gå i passkøen for EU-borgere. Dette har gjort flere sinte.

Nå er nemlig reglene slik at britene ikke har lov å oppholde seg i et EU-land i mer enn 90 dager om gangen. Derfor må passet deres kontrolleres manuelt og datostemples når de ankommer og drar, ifølge schengenvisainfo.com.