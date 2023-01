Ny rangering: Dette er verdens mektigste pass. Men hva betyr det egentlig?

Japan troner øverst på listen over passene med størst reisefrihet. Se topp- og bunnlisten.

Hvor mange land du kan reise visumfritt til, er viktig for mer enn bare reiselystne.

10.01.2023 14:54

For femte året på rad ligger Japan øverst på britiske Henley & Partners oversikt over verdens mektigste pass. Med et japansk pass kan en reise til 193 land visumfritt eller 85 prosent av verdens land om du vil.

Se hele listen lenger nede i saken.

Norge har lenge ligget blant topp ti på den årlige listen, som er publisert for 18. gang.

I år har det norske passet havnet på syvende plass. De som har et norsk pass, kan reise til 186 land visumfritt. Vi deler plassen med Belgia, Tsjekkia, New Zealand, Sveits og USA. Vi ligger fortsatt bak våre naboland Sverige, Danmark (begge 5. plass) og Finland (4. plass).

– Norge plasserer seg igjen langt oppe på denne listen. Man kan kanskje tenke at dette kun er en kuriøs liste, og at den er lite nyttig. Men den gir en god oversikt over land som man kan besøke uten turistvisum. Og det kan være både tid og penger spart, sier Odd Roar Lange.

Han har jobbet som reisejournalist i en årrekke og står bak nettsiden Thetravelinspector.no hvor han deler råd og tips.

Odd Roar Lange er reisejournalist og står bak The Travel Inspector.

For turister er dette godt nytt. Vi kan stort sett reise dit vi ønsker uten styr med visum.

– Den lengste tiden går ofte med til å bestille visumet. Noen ganger må man møte opp personlig ved et lands ambassade eller konsulat for å få bestilt visum. Det er lurt å sjekke med UDs reiseside «reiseklar» i god tid før man bestiller en reise. Er du usikker, ta også en kikk på det aktuelle landets egen offisielle hjemmeside, sier Lange.

Han råder også til at hvis du bestiller visum via nettsider, må du forsikre deg om at du bestiller via landets offisielle side, og ikke hos visumformidlere med nesten like sider.

– De tar klekkelige gebyr for formidlingen, sier han.

Før du bestiller reisen, ta også en ekstra sjekk i passet om det ikke er helt nytt.

– Og når du først sjekker visumreglene, sjekk også at du har pass som er gyldig på reisen. Noen land krever at passet ditt er gyldig flere måneder etter utreise fra besøkslandet, sier Lange.

Topp ti

Japan – 193 land Singapore og Sør-Korea – 192 land Tyskland og Spania – 190 land Finland, Italia og Luxemburg – 189 land Østerrike, Danmark, Nederland og Sverige – 188 land Frankrike, Irland, Portugal og Storbritannia – 187 land Norge, Belgia, Tsjekkia, New Zealand, Sveits og USA – 186 land Australia, Canada, Hellas og Malta – 185 land Ungarn og Polen – 184 land Litauen og Slovakia – 183 land

Kilde: Henly & Partners Passport Index

Viktig for et lands økonomi

Konsernsjef Christian H. Kälin i Henley & Partners sier i en pressemelding at indeksen viser at sammenhengen med visumfri tilgang til andre land henger nøye sammen med den internasjonale økonomien. Og at et «sterkt» pass ikke bare er viktig for å bevege seg fritt, men også for å delta i den globale økonomiske produksjonen.

Japan har tilgang til 85 prosent av verdens land. Mens Afghanistan helt i bunnen, kun når 12 prosent.

En nøkkeltrend de ser for 2023, er en forsterking av passene til de arabiske golfstatene. Det kommende året kan det allerede bli en bedring for Kuwait og Qatar, som etter planen skal signere avtaler med EU om visumfri reise. Da vil de få 27 land til på sin liste. I dag ligger Qatar på 55. plass og Kuwait på 57. plass.

Under 30 land

Syria, Irak og Afghanistan ligger nederst på listen og kan kun reise visumfritt til henholdsvis 30, 29 og 27 land. Landene på bunnen har ligget nederst de siste årene.

Ti på bunnen

100. Kongo, Libanon, Sri Lanka og Sudan – 42 land

101. Bangladesh, Kosovo og Libya – 41 land

102. Nord-Korea – 40 land

103. Nepal og Palestina – 38 land

104. Somalia – 35 land

105. Jemen – 34 land

106. Pakistan – 32 land

107. Syria – 30 land

108. Irak – 29 land

109. Afghanistan – 27 land

Kilde: Henly & Partners Passport Index