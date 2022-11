Slottseierne i Frankrike

De fleste nøyer seg med å se på TV-seriene om folk som kjøper seg franske slott. Men ikke alle.

Bassengområdet har fått en kraftig oppdatering siden overtagelsen.

6 minutter siden

I over 20 år har Arne-Richard og Siv Grethe Stadaas drevet med gårdsturisme i Norge. Høsten 2019 tok de et langt sprang og kjøpte et slott i Frankrike, Château Castelrey.

En gammel drøm gikk i oppfyllelse. Det nesten 300 år gamle slottet er renovert, rom for rom. De har tapetsert og malt 900 kvadratmeter profilerte tak, revet gamle bad og kjøkkeninnredninger, ryddet kratt, skog og redskapshus, plantet lavendel og roser, gitt bassengområdet en makeover og kjørt ut ny singel i slottsinnkjørselen.