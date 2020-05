Det kan være vanskelig å finne frem i jungelen av tips og reisesaker. Her har vi ryddet for deg. Nedenfor finner du lenker til reisesaker med tips i følgende kategorier:

Bilferie Fjell- og hytteferie Sykkelferie Byferie Litt utenom det vanlige

1. Bilferie:

Stine Okkelmo Thorp

Alf Ove Hansen

Håvard Bjelland

Biltur langs Hardangerfjorden

Kjør langs små viker, gjennom fruktgårder og mellom morelltrær tynget av dyprøde fristelser.

Langs Hardangerfjorden finner du selvbetjente morellbord, restauranter med hjortefilet, melkekake og harding-øl. I tillegg får du oppleve fantastisk natur og sjarmerende bygder.

Flere tips i denne saken: Dette har vært et av Norges mest populære reisemål siden 1800-tallet. Og det var britene som «oppdaget» det.

Én strekning – 1000 opplevelser

Kjøreturen tar for seg Varangerhalvøya, nordøst i Finnmark. Den starter i Varangerbotn og ender i Hamningberg. På veien opplever du Finnmarks rike historie, kultur og unike natur med både tundra, raiga og arktisk kyst.

Les saken og se de nydelige bildene fra nord: Når veien er målet: Én strekning – 1000 opplevelser

Syv kjøretips på vakre veier

Bilturer i Norge er i en klasse for seg.

Den nesten 50 kilometer lange turen over Valdresflye, gjennom Norges mest kjente fjellmassiv, er en av de aller fineste her i landet.

Les om reisen og flere andre her: Her er syv kjøretips på vakre veier i Norge

2. Fjell- og hytteferie:

Mari Valen Høihjelle

Nadia Norskott

Per Roger Lauritzen

Marius Nergård Pettersen

Karen Gjermundrød

Hans Kristian Krogh-Hanssen

Randulf Valle

Line Hårklau

Johanne Refseth

Mikkel Solya Bølstad

Store Seilbotntind

Jotunheimen. Navnet har en herlig mystikk over seg. Det er ikke uten grunn. Fjellmassiven byr på magiske øyeblikk.

Å se Jotnene glimte frem i det tåken siver av dem, mens solen lyser opp silhuetten, er et eksempel. Om du vil oppleve dét og mye mer, er dette turen for deg.

Les den mystiske og magiske turen her: Tåken er tykk som grøt på Store Soleibotntind. Så skjer det noe magisk.

Science fiction-hytter i Steigen

I 2010 kjøpte Børge Ousland en liten øy kalt Manshausen i Steigen. Der står det nå syv hytter som kan leies. De er ikke som normale hytter og er tungt inspirert av filmen 2001: En romodyssé fra 1968. Ousland sier de kan minne om minimalistiske cockpiter der alt har en funksjon.

Utsiktsbonanza

Har du opplevd den fineste utsikten i fylket ditt? I denne saken kan du finne den og mange flere.

Les om toppturene her: Fylke for fylke: Kom deg til landets råeste utsikter

Nasjonalparken som passer for både fjellfolk og barnefamilier

Langsua nasjonalpark ligger to timer fra hovedstaden. Her foreslår vi tre turer i nasjonalparken. Pakk sekken, gå til en topp, sett deg ned og nyt utsikten mens du tar et dypt innpust av frisk fjell-luft.

Les mer om nasjonalparken her: Denne nasjonalparken passer for både erfarne fjellfolk og barnefamilier

Et liv i trærne uten radio og internett

Fra tretoppen har man et mektig skue utover Finnskogen og Gjesåsvannet, knappe kilometeren unna. I klarvær kan man se helt til Hedmarksvidda med Budor-fjellene i horisonten.

I Pan Trotopphytter ved Gjesåsen, to timer unna Oslo, kan du overnatte i disse spesielle hyttene. Like i nærheten finner du også tur- og sykkelstier og klatrepark.

Laksefiske i Vefsna

Nordlands største vassdrag er gytestedet til mang en villaks. Og det har ikke gått upåaktet hen

Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no på store deler av elven, eller mer tilrettelagte «fiskepakker» med overnatting i de tradisjonelle laksevillaene på laksfors.no og vefsnafishing.com.

Les om vassdraget her: Endelig laksefiske igjen

Norges nordligste punkt. Nei, ikke Nordkapp

4 kilometer vest for Nordkapp ligger det en odde. Nærmere bestemt, ligger den 4 kilometer vest og 1,5 kilometer nord for Nordkapp.

Folk har begynt å få øynene opp for Knivskjelodden. Ruten starter ved E69, er godt merket og svært overkommelig. Den tar 2,5–3 timer hver vei og man går faktisk nedover på tur til odden, og oppover tilbake.

Les om turen her: Tror du Nordkapp er Norges nordligste punkt? Da tar du feil

Fjellperler utenom det vanlige

Det er ingen grunn til å traske langs de samme stiene som alle de andre. I fjor anbefalte DNT fem stier som er mindre kjente.

Vanskelighetsgraden varierer fra enkle dagsturer for familien, til tøffere helgeturer.

Les om fjellperlene her: Fem nokså ukjente fjellperler som er verdt et besøk i sommer

Ta teltet fatt!

Pakk sekken og kom deg ut. Det er alltid et godt teltsted i nærheten. Opplevelsen kan være god for både kropp og sjel.

Les om psykologen som sover ute minst 50 netter i året: Psykolog Johanne Refseth trengte å kjenne at hun taklet livet igjen. Mestringsfølelsen fikk hun i naturen.

Kyststien fra Halden til Kragerø

Lyst på en bynær telttur? Da kan Kyststien være noe for deg. Den snirkler seg flere hundre kilometer fra Halden til Kragerø, rett gjennom Oslo.

Les om turen her: Fra Halden til Kragerø: Vi testet kyststien i et av våre mest utbygde landskaper

3. Sykkelferie:

Lise Bjelland

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sigri Sandberg

Lofoten

Turismen i Lofoten har endret seg de siste årene. Før ville vi se Lofoten. Nå vil vi oppleve Lofoten. Og sykkelsetet er en av de beste måtene å gjøre det på.

Sykkelturer for alle

Syklistenes Landsforening lanserte i fjor 22 «grønne» sykkelruter i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Rutene kan lastes ned til kartet på mobilen din, og de aller fleste passer til alle over seks år.

Les om dem her: 22 nye ruter er klare: Oppdag Norges fire største byer bare på sykkelen

Ta sykkelen på toget

Norge har 4219 km med jernbanespor og 337 togstasjoner, og mange av dem er et fint utgangspunkt for en tur. Trill sykkelen på toget og start turen med en kopp kaffe.

Les mer om turene her: Hva med å ta toget til turopplevelsen?

4. By- og bygdeferie:

Paal Kvamme

Rolf Øhman

Marius Nergård Pettersen

Stein Bjørge

Mysteriet i Espevær

Ytterst på vestlandet ligger Espevær. Å ankomme det idylliske, bilfrie fiskeværet er som å trå inn i 1950-tallet. Men her finner du også noe uventet: konspirasjoner.

En oktoberdag i 1975 dukket en stor, underlig sirkel opp på Åkerkve.

– Noe må har landet her, sa sjømann Normann Larsen til oss da vi besøkte stedet.

Et utvalg av det beste Oslo har å by på

De fleste har vært i Oslo. Men har du egentlig vært i Oslo?

Bynære gåturer i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo

Studier viser at naturen senker puls, stress, depresjon og frustrasjon. Å skue utover naturen gir en glede som sannsynligvis er biologisk betinget. Her finner du flere turer som gir deg denne gleden.

Les om de gåturene her: Her finner du bynære turer med fantastisk utsikt

Ukjente gåturer

Hovedstaden er ikke bare asfalt og betong. Disse gåturene viser deg Oslo fra en annen side. Ta beina fatt og kom deg ut på eventyr.

Les om dem her: Hvor godt kjenner du Oslo? Her får du åtte innsidetips til fine gåturer i hovedstaden

5. Utenom det vanlige:

Kjetil Brekke

Irene Jacobsen

Arnfinn Mauren

Signe Dons

Laksesafari i Suldalslågen

I 20 år har man kunnet dra til Suldal i Rogaland for å svømme med laksen i Suldalslågen. Her legger du deg i med ansiktet ned i elven og lar deg drive med strømmen.

Hele 34 TV-team fra alle verdenshjørner har besøkt Mo Laksegård. Sommeren 2017 fikk de besøk av et kinesisk realityshow med 60 mann.

– Vi skjønte ikke helt hvor stort det var før vi fikk vite at showet hadde 1,4 milliarder seere over hele Asia, sa daglig leder, Valborg Rognskogs til oss i 2017.

Les mer om den spesielle opplevelsen: 14 grader, 70 kubikkmeter i sekundet og en fart på fem knop: Her kan du hoppe i elven for å møte laksen.

Skrekkferie

Røverhistoriene om spøkelser og gjenferd er blitt en del av kulturhistorien. Selv om det bare er tull, er det lett å forstå hvordan skrønene ble til når man besøker disse hotellene.

De har en aura over seg. Det skal litt til å ikke bli skremt når nattemørket tar stillheten med seg til disse stedene.

Tør du besøke dem?

Les om gjenferdene her: Skremmende overnattingssteder Norge rundt

Dra til Jevnaker, på anbefaling av New York Times

Jevnaker er hjemmet til det spektakulære museet «The Twist» – eller Kistefoss-museet som det offisielt heter. Museet er det nyeste tillegget i det som er en av Skandinavias største skulpturparker, og pryder listen sammen med blant andre Vest-Sverige og København.

New York Times inkluderte det i sin liste over 52. steder man bør besøke i 2020.

Les saken her: The New York Times: Dra til Jevnaker

Hvor mye koster reisen din miljøet?

Slik bruker du klimakalkulatoren:

Velg antall personer som skal reise.

Skriv inn avgangssted og destinasjon og hvor mange netter ferien varer.

Trykk på «Klimatberäkna semestern», og du vil få opp fem søyler. Disse viser utslippet de forskjellige transportmetodene gir, om du velger å bruke dem til denne reisen.

Ønsker du mer informasjon: trykk på søylen og videre på «läs mer» eller «så har vi räknat».

Om du velger egen reisevei og må finne frem km-distanse mellom to reisemål, kan du bruke https://www.distance.to/ eller lignende alternativer. Det er også mulig å bruke veibeskrivelsen for bil i Google Maps.

Har du spørsmål eller innspill til kalkulatoren? Hva synes du om at vi legger den inn i alle reisesakene våre? Send en e-post til reporter Jon Roar Solset.