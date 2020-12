På denne øya ut mot havet kan selv tåken være en attraksjon. – Unikt, sier kunstner.

Rett vest for Ålesund, gjennom undersjøiske tunneler og over en bro, åpner det seg: En klynge av rundt 70 bolighus, et bedehus, en skole og et fyr.

Ann-Elisabeth Alnes Støhle blir aldri lei av å sitte og se ned på Alnes. Her vokste hun opp på 1960- og 70-tallet. – Vi gikk ikke så veldig ofte på fjellet den gangen, forteller hun. Nå bor hun på andre siden av øya, men tar seg nesten daglig en tur til Alnes. Arnfinn Mauren

Nå nettopp

Øysamfunnet kunne ha endt opp som et forlatt fiskevær. Men Alnes hadde mer å by på enn bare fisk. Det tok bare litt tid før idyllen ble oppdaget.

Alt er fordelt på et lite halvøylignende nes som strekker seg utover havet fra Godøya, med en fjellvegg i ryggen og et mektig hav så langt øyet kan se.