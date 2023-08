Brudeparet har ikke råd til å gifte seg. Er det greit at gjestene må betale?

Gjestene må selv betale for mat, drikke og hotell i bryllup. – Det gjør at jeg har null lyst til å gå, skriver Eva. Din slektning krever en hel del av sine gjester, svarer etiketteeksperten.

Publisert: 16.08.2023

Spørsmål:

En slektning av meg har alltid drømt om et stort bryllup, men har ikke råd. Så det blir bryllup med kuvertavgift. Det er greit. Men i invitasjonen står det også at kirken og festlokalet er et godt stykke unna hverandre, og vi må løse transporten mellom dem selv.