Hva gjør man når vennene ikke har råd til det samme som deg? Slik kan du løse det, sier eksperten.

Hvordan kan jeg spandere uten at det blir ubehagelig, undrer Lena. Ulik økonomi kan dessverre påvirke vennskap, advarer etiketteeksperten.

16.05.2023 19:30

Spørsmål:

Jeg er en enslig kvinne i 60-årene. Jeg har flere venner som også er enslige. I takt med at vi blir pensjonister, endres våre økonomiske forutsetninger. Dessverre er systemet slik at det ofte blir tøft økonomisk for enslige kvinner. Men jeg har arvet penger. Det gjør at jeg kan unne meg en del ting som setter litt ekstra krydder på tilværelsen. Gå ut å spise, konserter, shopping og en reise nå og da. Men det er ikke gøy å gjøre det alene! Jeg vil gjerne spandere, også dyrere ting som reiser. Men hvordan gjør man det på en god måte? Jeg vil ikke at vennene mine skal føle at de må spandere tilbake, eller at det blir ubehagelig på noen måte.