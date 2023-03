Servitøren foreslår at én av gjestene tar hele regningen: – En god servitør utsetter ikke gjestene sine for det

Innsenderen reagerer på at servitører prøver å lempe sin jobb over på restaurantgjestene.

Riks

14.03.2023 19:30

Spørsmål:

Når jeg har vært ute og spist med kolleger eller venner, har jeg flere ganger opplevd at servitøren foreslår at én av gjestene i selskapet tar regningen, og at vi andre kan vipse vedkommende etterpå. Alternativt at vi deler regningen likt, selv om vi har spist og drukket ulikt.