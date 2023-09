Hvordan si ifra til en venn at man føler seg utnyttet? Dette er etiketteekspertens råd.

Frem og tilbake til forskjellige butikker i forkant av vennens flytting, men ingen takk å få. Til slutt brister det. «Du ville ha vunnet på å være tydeligere tidligere», svarer etiketteeksperten.

Publisert: 26.09.2023 19:30

Spørsmål:

I noen måneder hjalp jeg min beste venn med å flytte. Siden hun ikke har førerkort, ble det mange turer frem og tilbake til forskjellige butikker. Etter hvert begynte jeg å bli irritert over at jeg aldri fikk noen penger for drivstoffet, til tross for flere hint om hvor dyrt det er nå for tiden. Jeg ønsket jo å hjelpe, men følte meg utnyttet.