Naboen snoker i skapene. Hvordan skal jeg si ifra, spør leser?

Den nysgjerrige naboen titter i skap og i private papirer. Hvordan si ifra uten at hun blir sur, lurer leser. Oppførselen kommer med en pinlig pris, mener etiketteeksperten.

Vis mer

Publisert: 08.08.2023

Spørsmål:

Jeg har en veldig god nabo som dessverre også er veldig nysgjerrig. Hun er snill og kanskje ønsker hun å hjelpe til, men det lyser mer nysgjerrighet av hennes oppførsel. Når vi skal drikke kaffe etter et måltid, åpner hun skapet mitt og tar ut kopper, for så å stå og stirre inn i det. Hun vil gjerne også åpne kjøleskapet mitt og sette bort rester eller melk etter at vi har drukket kaffe.