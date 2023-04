Hva gjør man med folk som alltid kupper samtalen? Eksperten gir råd.

Hun forteller stolt om barnebarnets utenlandsreise, men blir raskt avbrutt. Etikettekspert gir råd om hvordan man håndterer prateglade «samtalekidnappere».

04.04.2023 19:30

Spørsmål:

En slektning av meg, jeg kaller henne M, fortalte på et slektstreff jeg var på nylig, at et av barnebarna hadde vært på utenlandsreise med kjæresten. Min slektning var naturlig nok både glad og stolt over å fortelle om reisen til barnebarnet.