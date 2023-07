Er det greit å ta bilder og filme med mobilen på konsert, spør leser. Dette svarer eksperten.

Leseren blir ofte forstyrret av folk som filmer og sender meldinger under konserten. Etiketteeksperten advarer mot vrede fra scenen og har et mer lavmælt råd.

Spørsmål:

Jeg var på en konsert, og i programmet sto det «Please silence or turn off mobile phones during the performance. Photography or recording of any nature is strictly forbidden». Likevel tok folk film og bilder, og holdt på med mobilene sine på en forstyrrende måte.