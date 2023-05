Hvordan avvise en gammel bekjent som vil være venner? Etter tre diskret forsøk kan det være lurt å være ærlig, mener eksperten.

Sett grenser i relasjoner som ikke er sunne, sier eksperten.

10.05.2023 19:30

Spørsmål:

En gammel bekjent har dukket opp i jobbsammenheng. Vi har ikke hatt kontakt på flere tiår. Den bekjente vil absolutt at vi skal treffes også privat. Vedkommende har foreslått at vi skal møtes på konkrete dager, men jeg sier bare at det ikke passer.