– Er det smålig å invitere bare den ene i et par i bryllupet?

Det er ugreit å bli invitert i bryllup uten å kunne ta med partneren sin, mener innsenderen. Her er etiketteekspertens svar - og noen råd til kommende brudepar.

25.04.2023 19:30

Spørsmål:

Vi har opplevd å bli invitert i bryllup hvor det har fremgått tydelig at partneren ikke er velkommen. I et tilfelle spurte jeg om det var riktig oppfattet. Jeg fikk til svar at siden lokalet var lite, kunne partneren ikke bli med. Dette var før pandemien, som jo kunne vært en legitim forklaring på å begrense antallet gjester.