Kollegaens parfymeduft gir henne migrene. Dette bør hun gjøre, sier eksperten.

En vegg av parfyme møter spørsmålsstilleren når hun kommer inn på jobben. – Et arbeidsmiljøproblem, mener etiketteeksperten.

Publisert: 05.09.2023 19:30

Spørsmål:

Jeg har et lite luktproblem på arbeidsplassen min. Jeg studerer til å bli lærer og har for tiden praksis på en skole. En av lærerne på skolen, en eldre dame med mye temperament og som har jobbet der lenge, bruker enorme mengder parfyme. Så mye at det lukter på minst ti meters avstand. Når du kommer inn i personalgangen, blir du møtt av en tung vegg av hennes sterke parfyme. Jeg er vanligvis ikke spesielt sensitiv, men dette utløser underliggende migrene, som gjorde at jeg måtte være hjemme tre dager fra jobb forrige uke.