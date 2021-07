Huseklepp med klar tale om Ingebrigtsen: – Han må gå

BERGEN (VG) (Brann-Mjøndalen 1–1) Styreleder i Brann, Birger Grevstad, har varslet møte mandag. Tidligere Brann-helt Erik Huseklepp mener hovedtrener Kåre Ingebrigtsen må forlate klubben.

PRESSET MANN: Kåre Ingebrigtsens fremtid er blant annet noe Brann-styret skal diskutere på et styremøte mandag. Her fra etter poengdelingen mot Mjøndalen søndag kveld. Foto: Marit Hommedal/NTB

– Min konklusjon er at han fortjener å få sparken, men jeg tror ikke Brann blir bedre av det, sier kommentator i Bergens Tidende, Anders Pamer, til VG etter å ha sett Brann spille uavgjort mot Mjøndalen søndag kveld.

På overtid tok gjestene ledelsen i Bergen, men Daouda Bamba reddet ett poeng i sluttminuttene. Det var viktig, men klubben trengte tre av dem.

Brann står nå med syv poeng på 14 kamper og ligger nest sist på tabellen. Kun Stabæk er dårligere, men de har til gjengjeld tre kamper til gode. Da Brann rykket ned i 2014, hadde de elleve poeng etter samme antall kamper.

– Jeg er fryktelig usikker. Og det er jeg helt sikker på at majoriteten av styremedlemmene også er. De skjønner nok at dette er en kinkig situasjon, sier Pamer om hva han tror kommer ut av mandagens styremøte.

En som mener at Ingebrigtsens dager på Brann stadion bør være talte er tidligere Brann-spiller, og nåværende fotballekspert, Erik Huseklepp.

– Jeg ser ikke at han skal klare å snu det. Jeg tror Kåre er en god trener, men noen ganger så kommer man inn i en blindgate. Jeg tror ikke de evner å snu det. Da ender jeg på konklusjonen at han må gå, sier Huseklepp.

Samtidig understreker han at han liker Ingebrigtsen som både person og fotballtrener. Han tror at Ingebrigtsen vet hva han driver med, men at dette er et tilfelle at en «match som ikke stemmer».

Huseklepp var selv en del av Brann-troppen som rykket ned i 2014. Han er spent på høre argumentasjonen fra Brann-styret dersom konklusjonen blir at Ingebrigtsen skal få fornyet tillit i klubben.

– Jeg prater av litt erfaring fra da vi rykket ned sist. Da kjørte vi oss fast og jeg tror et tidligere trenerskifte kunne ha endret det. Der tror jeg Brann er nå.

Kommentator i Bergensavisen, Tormod Bergersen, er veldig usikker på hva som kommer ut av mandagens styremøte.

– Helt ærlig så vet jeg ikke hva som er riktig. Sportslig sett har han ikke levert godt nok, og det er god nok grunn til å sparke han. Men Branns problemer er så mye dypere enn hvem som trener laget. Om han blir ofret er det ikke på grunn av at det kun er hans feil, sier Bergersen til VG.

Han trekker uansett samme konklusjon for hvordan det ender for Branns del uavhengig av avgjørelsen på om Ingebrigtsen fortsetter eller ei.

– Uansett hva Brann velger å gjøre, tror jeg ikke det redder dem fra nedrykk. Jeg tror de må ta et valg nå. Man kan kanskje håpe på at en ny trener kan lage et mirakel som gjør at de beholder plassen. Men jeg mener valget nå bør være basert mot hvem som skal få dem opp igjen fra første divisjon neste år.