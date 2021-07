– Det er vel ingen bergensere som ikke kunne tenke seg å trene Brann

Morten Røssland er klar og tydelig: Han er bergenser, og bergensere som sier de ikke vil trene Brann, lyver.

Morten Røssland tok Åsane fra 2. divisjon til toppen av 1. divisjon. Nå nevnes bergenseren som en het kandidat til Brann-jobben.

21. juli 2021 23:06 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo: Navnet til Morten Røssland (49) nevnes i mange feriesamtaler og rundt mange lunsjbord i Bergen nå.

Det Røssland har gjort med Åsane, har gjort ham til et hett navn for trenerjobben i Brann.

– Så vi er med på listen, ja?

Røssland humrer når BT viser frem et tippeselskaps kandidatliste. Bare fungerende trener Eirik Horneland, Ingebrigtsens gamle assistent, har lavere odds for å få jobben på Stadion.

– Hva tenker du om å bli nevnt så ofte?

– Det er alltid sjarmerende, da. Det er vel ingen bergensere som ikke kunne tenkt seg å trene Brann. I så fall tror jeg de lyver, sier Røssland – og smiler på ny.

– Jeg har alltid hatt et godt forhold til Brann, sier Røssland. Og er veldig tydelig på at han ikke har trøbbel med å fokusere på Åsane-jobben.

Egenvurderingen

– Hadde du passet til å trene laget?

Her er Røssland meget grundig med å understreke at han på ingen måte forventer at Brann skal spørre ham, at han har koser seg på jobb i Åsane og at han absolutt ikke ser seg selv som løsningen på alle problemer i Fotball-Bergen.

Men han svarer.

– Kanskje ikke om de lå på 4. plass og kjempet om medalje. Hvis jeg skal være helt ærlig: Det jeg alltid har vært god på, er endringsledelse. Å snu ting, være tydelig på ting og skape resultater med små midler.

– Det er helt flåsete å si det, men kanskje er situasjonen de er i nå den jeg kan bidra mest i.

Røssland er enig i at et Brann-lag på 8. plass hadde gitt en ny trener tid til å få en modell til å fungere.

– Men det jeg er god på, ledelsesmessig og fotballfaglig, er tydelighet her og nå. Så er det ikke sikkert jeg skulle trent Brann i ti år fremover, sier Røssland.

Eirik Horneland (bildet) var Kåre Ingebrigstens assistent i Brann og den som leder laget nå. Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen ønsker ikke å kommentere noen kandidater.

– Den berømte timingen

Han har utsatt lunsjen på laghotellet i Oslo, der Åsane kom og tapte mot KFUM. Iført nylontrøye med Åsane-logo går munnen likevel fort, enten han viser analyseklipp på pc-en eller svarer om jobben på Stadion.

– Dette handler om hva Brann vil og den berømte timingen. Hva er det Brann ønsker, hva er det de trenger? Det er en spennende tid, sier Røssland.

I fjor tok Røssland Åsane til kvalikplass. Klubbens beste prestasjon noen gang. I år startet sesongen glimrende, før motgangen kom. Det kan likevel bli ny kamp om opprykk.

I Brann handler kampen om ikke å rykke ned.

Ballspark-ekspert og tidligere Åsane-spiller Erik Huseklepp, mener Røssland kan være rett mann til å ta Brann opp igjen etter et nedrykk.

Men kanskje ikke i krisehøsten laget nå går inn i.

– Huseklepp må få mene det han vil, sier Røssland med et glis.

Ville ventet med «Åsane-stilen»

Treneren er kjent for en spillestil så ballbesittende at Åsane er døpt «Bergens Barcelona» i VG. Det er småpasningsspill i egen 16-meter, for å si det slik.

Men må han spille slik? Hvis han blir Brann-sjef? Når oppdraget er «redd klubben fra nedrykk»?

– Jeg tror det der er litt misforstått, begynner Røssland.

– Vi har en veldig ambisiøs spillestil i Åsane. Den kan vi ha når vi har spillere til det, når de er i form, når selvtilliten i laget er god og du har fått øvd på det over tid. Har du det, kan du drive med frispilling i egen 16-meter. Men ikke om du ikke har det.

– Så du ville ikke kommet inn slik i Brann?

– Aldri i livet. Men jeg ville likevel predikert en ballbesittende spillestil.

– Vi begynte å selge spillere. Jeg syntes det var dødsgøy. Så skulle vi hente nye og jeg syntes det var dødsgøy, sier Røssland om Åsane-jobben.

Biler og Forsvaret

Røssland har én ting til felles med Branns gamlesjef Kåre Ingebrigtsen: De har begge jobbet i bilbransjen.

Røssland som leder for en bedrift med omsetning større enn Brann.

Han har også vært i Forsvaret, og sammenliknet koronautbruddet i Åsane i fjor med stridsledelsen han drev med der.

Det er konkrete oppgaver som trigger ham, forteller Røssland. De store utfordringene. En bilbutikk som har ligget nede og for salg. En nedrykket fotballklubb. Et firma i trøbbel.

– Endringsledelse. Det har vært min greie. Å skape tydelighet, engasjement, tro og utvikling, sier Morten Røssland.

Røsslands Åsane-lag er svært godt forberedt på motstanderne i 1. divisjon. KFUM er onsdagens utfordring.

Svarer om timingen

Blir han sjef i Brann, er det som første bergenser siden Per Vold i 1987.

– Du kan ikke styre hva Brann vil, men hvordan er timingen for deg?

– Jeg har kontrakt med Åsane. Den forholder jeg meg til. Så har jeg alltid hatt en åpen og fin dialog med klubben, vi er enige om å sette oss ned og vurdere det om den «riktige» klubben kommer.

Slik det er også for spillerne i Åsane. Fotballen er sånn: De store henter fra de små.

– Vi har levert syv spillere til Eliteserien og én til Sogndal. Det er Åsanes modell og vår plass i hierarkiet.

Men klubbens klatring i hierarkiet har gjort treneren deres til en troverdig kandidat til Bergens mest spesielle fotballjobb.