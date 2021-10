Dette er favorittene til å overta hvis Solskjær får sparken

To av dem er ledig på markedet.

Brendan Rodgers og Ole Gunnar Solskjær møttes for ni dager siden.

25. okt. 2021 11:02 Sist oppdatert nå nettopp

Det var en tynget Ole Gunnar Solskjær som så sitt Manchester United ryke på et ydmykende 0–5-nederlag mot erkerival Liverpool søndag. Oppgjøret bekreftet det mange supportere fryktet – avstanden til de aller beste er stor, fryktelig stor.

Men søndagens oppgjør var bare toppen av isfjellet. Manchester United står med kun ett poeng på de fire siste i ligaen. Etter ni serierunder ligger laget hele åtte poeng bak serieleder Chelsea.

Og kritikken mot nordmannen har ikke latt vente på seg. Mange mener det nå ikke er et spørsmål om Ole Gunnar Solskjær får sparken, men når.

Under kan du se listen over de mest aktuelle kandidatene, ifølge verdens største veddemålsbørs Betfair:

Zinédine Zidane er arbeidsledig.

Zinédine Zidane

Elleve trofeer på fem år i Real Madrid sier det meste. Zidane står for offensiv og underholdende fotball, samtidig som han har rikelig erfaring med å håndtere superstjerner. Zidane står foreløpig uten arbeidsgiver, men det spørs likevel om han er åpen for en overgang til engelsk fotball. Det er rapportert at den tidligere franske midtbaneeleganten helst ønsker å ta over det franske landslaget.

Brendan Rodgers er manager i Leicester.

Brendan Rodgers

Den tidligere Liverpool-manageren har seilt opp som en av oddsfavorittene til å overta sjefsansvaret på Old Trafford. 48-åringen har imponert med Leicester de siste sesongene, og gjort «revene» til en stabil topp-fire-utfordrer. Før Leicester hentet han hjem sølvtøy på bestilling for Celtic. Men det spørs om United-fansen klarer å svelge hans fortid som Liverpool-trener.

Antonio Conte er arbeidsledig.

Antonio Conte

Den lidenskapelige italieneren kan sies å være en trofé-garantist. 52-åringen har ledet sine tre siste klubber til ligagull, nå sist med Inter forrige sesong. Conte står for øyeblikket uten trenerjobb, noe som øker sannsynligheten.

Men gleden med Conte er ofte kortvarig. Karrieren hans har vært preget av hyppige klubbskifter. Noe som samsvarer lite med Uniteds ønske om langsiktighet. Contes pragmatiske tilnærming til fotball er et annet aspekt som fort kan bli hans bane, dersom resultatene skulle utebli.

Mauricio Pochettino er manager i Paris St. Germain.

Mauricio Pochettino

For mange United-supportere er han nok fremdeles drømmesigneringen.

Sjansene for at han kommer midtveis i sesongen er små. Men Pochettino er under press etter at ligagullet glapp til Lille forrige sesong. Det er også forventet at stjernegalleriet til PSG endelig skal løfte Champions League-trofeet i mai. Skulle det utebli, kan det være 49-åringen må se seg om etter en ny arbeidsgiver.

Erik ten Hag har suksess i Ajax.

Erik ten Hag

Manageren som er på alles lepper om dagen. Ajax er blitt et lag å regne med i Europa de siste sesongene. I 2019 var de kun en overtidsscoring fra Champions League-finale. Ten Haags Ajax kjennetegnes av en offensiv 4-3-3 med klare angrepsmønstre. Eksemplifisert av lagets 4-0-seier over Borussia Dortmund forrige uke.

Det vil være stor rift om signaturen hans. Blant annet kan Barcelona havne på managerjakt om Ronald Koeman får fyken.

Graham Potter får skryt for jobben han har gjort i

Graham Potter

En mulig outsider til manager-rollen i United er Brightons Graham Potter. Den tidligere Östersund-treneren har gjort en god jobb med laget fra Sør-England. Laget fremstår strukturert og med tydelige spillemønstre.