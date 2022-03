Espejord la om stilen mot foreldrenes vilje: – Alltid vært en rampegutt

BODØ/OSLO (VG) Far Lars Espejord er en Tromsø-helt som få. Sønnen Runar kan bli det samme – for erkerival Bodø/Glimt.

Torsdag skal han og Glimt-laget forsvare 2–1-seieren fra Bodø, i returmøtet i Europa Conference League.

Runar Espejord trengte drøyt seks minutter på å score sitt første Glimt-mål da Celtic ble slått 3–1 på Celtic Park. Etter at Glimt også hadde slått Celtic 2–0 hjemme, fulgte de opp med å vinne 2–1 hjemme mot AZ Alkmaar.

– Det var noen konfrontasjoner med lærere opp gjennom, i slike situasjoner kom det frem at han sto på sitt – uten at alle ble så «happy» med det, sier pappa Lars Espejord, som beskriver sønnen som en energisk guttunge med en sterk personlighet alt fra da han var liten.

– Jeg har vel alltid vært en liten rampegutt, ler Bodø/Glimt-spissen.

PÅ BALL: Runar Espejord i duell mot AZ Alkmaar.

Med en iøynefallende stil og friske uttalelser, er det ikke bare fotballferdighetene til Espejord som stikker seg frem.

Faren mener at sønnen aldri har vært redd for å si ifra.

– Han har sin egen oppfatning av ting og er i stand til å fremme den med autoritet og tyngde, han har en sterk stemme, sier Espejord senior.

– Jeg er ikke redd for å ta litt ansvar, og nå har jeg jo blitt en gammel mann, spøker 26-åringen på spørsmål om sin rolle i garderoben.

IKKE STILFORBILDET: Lars Espejord viste kanskje Runar hvordan han skulle slå gjennom i Tromsø, men stilen har sønnen ikke fra sin far. Dette bildet er fra 2015 da de ble den 50. far-sønn-kombinasjonen med mål i den norske toppserien.

Espejord junior har på sin side vekket oppsikt også utenfor banen. Hockeysveisen med tilhørende bart er allerede blitt kopiert av frelste Espejord-fans og tatoveringene pryder hele overkroppen til tromsøgutten.

– Stilen har han ikke etter hverken meg eller mora. Tatoveringene kom til mot vår vilje, uten at han brydde seg så mye om det. Jeg vet ikke helt hvor han har plukket det opp fra, sier Lars Espejord.

– Det er jo litt kjedelig å gå med samme sveis hele livet. Det har selvsagt vært litt blandede reaksjoner, men det er bare herlig om det kan få frem smilet hos en lagkamerat eller to, sier Runar Espejord.

ALT FOR TROMSØ: Runar og lillebror Håvar på Tromsø-kamp i 2003.

Lars Espejord spilte for Tromsø i en årrekke og er styreleder i samme klubb. Kort og godt: En TIL-mann tvers gjennom. Likevel hadde Espejord senior en rolle da Runar valgte Bodø/Glimt foran årets sesong.

– Han må tenke på seg selv, fotball-livet er et kort liv, så da gjelder det å ta mulighetene man tror på for å optimalisere karrieren sin. Det er sikkert en misnøye (blant enkelte supportere), men jeg opplever det i liten grad som ondsinnet. Jeg tror mange har forståelse for det, også, så jeg tror ikke det stikker så dypt, sier Espejord.

BALLKONTROLL: Runar Espejord som ung gutt.

Kompis og tidligere lagkamerat Jostein Gundersen sier at Espejords unike stil har fulgt med ham hele livet.

– Han skiller seg alltid ut. Det liker han å gjøre fortsatt, ofte i kommentarer og hårsveis eller noen sinnssyke tatoveringer. Rett etter at han hadde fått lappen så var han full av dem, ler Gundersen.

GIKK GRADENE: Espejord spilte hele sin ungdomstid i Tromsø, men har nå flyttet til Bodø/Glimt.

Midtstopperen flyttet fra Bergen til Tromsø som syvåring og ble raskt kjent med Espejord. De er begge en del av den gylne 1996-generasjonen til Tromsø.

– Vi spilte på hvert vårt TIL-lag da var vi syv år, og vi var bitre fiender frem til vi begynte på samme lag da vi var 15 år. Jeg har alltid likt å spille både med og mot ham, forteller Gundersen.

Han mener at skinnet bedrar.

– Han er nok mye mindre skummel på banen enn han ser ut utenfor. Han ser jo veldig hardbarket ut, men er en veldig snill gutt på banen. Det imaget kan lure folk litt, sier han.

KLEM: Runar Espejord og Jostein Gundersen feirer etter 1–1-scoringen mot Haugesund i 2016.

Gundersen omtaler Bodø/Glimt-debuten som «helt rå».

– Han spilte 17 kamper her i fjor uten å score, så det tok det seks minutter i gul drakt. Det svei jo litt for oss, men samtidig unner jeg ham det. Han er en god venn og alle vet hva som bor i ham, sier 25-åringen.

– Er det mye bitterhet for at han valgte Bodø over Tromsø?

– Runar var jo ikke TIL-spiller, så det var litt komplisert. Skal jeg være helt ærlig tror jeg Glimt hadde mer bruk for ham enn vi hadde. Jeg tror de kan få enda mer ut av ham enn det vi klarte her, sier Gundersen – og avslutter:

– Han får dra dit og bevise litt.

Og Runar Espejord er enig.

– Jeg føler jo at det bor en fotballspiller i meg, sier 26-åringen.

Deres første oppgave blir å gjøre 2–1-utgangspunktet fra Bodø om til avansement i Alkmaar. Espejord er allerede godt indoktrinert i Bodø/Glimts tankemåte.

– De har en veldig klar og tydelig filosofi her om at det er prestasjon og utvikling så gjelder, så for oss er stillingen 0–0, sier han.