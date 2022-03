Serie A vil ikke hente spillere fra russisk fotball - stopper mulig Botheim-overgang

GENOVA/OSLO (VG) Den fristilte norske spissen Erik Botheim (22) var på blokken til Serie A-klubben Sampdoria, men den italienske toppdivisjonen vil ikke la klubbene signere spillere fra russisk serie. Det får VG opplyst.

INTET NYTT MOURINHO-MØTE: Erik Botheim, her fra høstens oppgjør mot Roma, får ikke muligheten til å komme til landet igjen akkurat nå.

7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Denne nyheten kan påvirke Erik Botheims umiddelbare fremtid. Oslo-gutten signerte for russiske Krasnodar i vinter, men etter Russlands invasjon av Ukraina har klubben satt kontrakten til flere spillere på vent.

Det gjorde at italienske Sampdoria begynte å sjekke mulighetene for å hente en spiss. VG har vært i kontakt med sportsdirektøren i klubben som bekrefter at de har sjekket ut muligheten for å hente Botheim. Men de ønsker ikke å si hvor nære det var.

Det er ventet at nyheten om at Serie A ikke vil signere spillere fra russiske klubber vil komme i en form for offisiell uttalelse innen kort tid. Men VG vet klubbene stemte mot å la spillere slippe inn. Mye fordi det vil favne de rikeste å kunne forsterke utenfor overgangsvinduet.

Botheims agent Jim Solbakken vil ikke si hvorvidt Sampdoria var aktuelt eller ikke.

Den Italienske avisen IL Secolo (lokalavisen i Genova) melder også at det har vært Sampdoria-interesse for Erik Botheim. De kaller omtaler ham for øvrig som «dansk» i sin artikkel.

Den norske 22-åringen hadde i så fall blitt lagkamerat med Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen.

Klubben har fått for lite ut av veteranspissene Fabio Quagliarella (39) og Francesco Caputo (34) og ønsket seg en forsterkning. Mye fordi de har tynt med alternativer offensivt grunnet langtidsskadene på det danske stjerneskuddet Mikkel Damsgaard og Manolo Gabbiadini. Sebastian Giovinco (35) og Vladyslav Suprjaha (22) inn i januar uten videre hell.

IKKE DENNE GANG: Morten Thorsby (i midten) kunne fått Erik Botheim (t.h.) som lagkamerat. Her er de sammen på landslagssamling for Norge i oktober i fjor.

Botheim hadde en strålende sesong for Bodø/Glimt i fjor, og ble solgt til den russiske klubben i en overgang som hadde en totalpakke på rundt 100 millioner kroner.

Allerede i fjor sommer sjekket italienske klubber ut angriperen, og han fikk ikke færre øyne på seg etter kampene mot José Mourinho og AS Roma i Conference League.

Han har foreløpig forsøkt å vedvare fotballformen sammen med gamleklubben, men ble ikke med på ukens treningsleir i Spania, og den norske serien begynner ikke før 2. april.

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud tok ut den i praksis klubbløse lagkapteinen til troppen som møter Østerrike i den trolig avgjørende EM-kvalifiseringskampen 29. mars.

– Han er i en situasjon der mye er uvisst, men han er frisk og klar og har hodet på rett på plass og får jobbe godt. Så får han svare på det andre selv.

– Men tror du han spiller et annet sted frem til 30. juni?

– Det regner jeg med han er interessert i.

Situasjonen rundt russisk fotball kan også ramme Lars Olden Larsen og Magnus Knudsen, som begge er tilknyttet de russiske klubbene Nizhny Novgorod og Rostov.

Trener Kjetil Knutsen har holdt kortene tett til brystet på spørsmål om mulighetene deres for å «låne» Botheim: