Drømmeutgangspunkt for Liverpool – satte ny klubbrekord

(Benfica – Liverpool 1–3) Liverpool leverte tidvis meget bra og nedsablet Benfica på fremmed gress i den første Champions League-kvartfinalen.

FØRSTE GANG: Ibrahima Konaté headet inn sitt første mål for Liverpool og sitt første i Champions League.

5. apr. 2022 22:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Å komme hit og vinne en bortekamp i Champions League er vanskelig, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sport etter kampslutt.

Han kunne se at sitt mannskap dundret på fra start, men etter å ha ledet 2–0 til pause kom Benfica voldsomt tilbake i den andre omgangen. Da kom reduseringen, før det portugisiske laget presset på for en utligning.

I stedet smalt det i motsatt ende ved Luis Díaz, og dermed har Liverpool 3–1 å gå på før returoppgjøret på Anfield onsdag om en uke.

– Benfica er rett og slett ikke gode nok mot Liverpool, som kommer til å gå videre til semifinalen, konkluderte TV 2s ekspertkommentator Brede Hangeland.

– Det var en tøff kamp. Vi var på topp i førsteomgang og kunne ledet med enda mer. Så ville vi holde det tett, men de fikk en scoring som løftet supporterne og vi ble slurvete. Det tredje målet var stort, sier Andy Robertson til BT Sport.

Med tirsdagens seier har Liverpool vunnet åtte bortekamper på rad i alle turneringer siden 2–2 mot Chelsea på Stamford Bridge 2. januar. Det er ifølge OptaJoe den lengste rekken i klubbens historie.

Det tok bare et drøyt kvarter av kampen før Liverpool fikk uttelling på en frisk start. Robertson løftet inn et hjørnespark, og foran mål brukte Ibrahima Konaté styrken på å knuse vertenes mannskap i luften. Liverpool-stopperen headet ballen via gresset. før den suste i nettet bak Benfica-keeper Odisseas Vlachodimos.

ÅTTE STRAKE: Det har blitt hyggelig for Liverpool på bortebane i 2022. Ikke fullt så trivelig for hjemmesupporterne.

Konatés første scoring for Liverpool var et faktum, og gjestene fra Merseyside hadde fått en optimal start på kvartfinalen.

Etter at halvtimen ble passert gjorde de den starten enda bedre, etter å ha levert et kunstverk av et angrep.

Trent Alexander-Arnold løftet oppover fra dypt i banen, og langpasningen var helt perfekt til Luis Díaz i feltet. Colombianeren headet på tvers, og foran mål doblet Sadio Mané ledelsen.

Ledelsen kunne fort vært større, men med 2–0 halvveis i den portugisiske hovedstaden var nok bortelaget meget fornøyd.

Etter hvilen tok det derimot ikke mange minutter før Benfica slo tilbake. Rafa Silva svingte inn et innlegg, og da Konaté feilberegnet fullstendig i klareringen sto plutselig Darwin Núnez alene foran mål.

Han la ballen til rette, før han plasserte den i det lengste hjørnet bak en sjanseløs Alisson Becker i Liverpool-buret.

Liverpool var rystet, og Benfica rullet opp den ene gode muligheten etter den andre. Det ble derimot bare med mulighetene, og like før slutt løp Díaz inn 3–1.

TILBAKE I PORTUGAL: Tidligere Porto-spiller Luiz Díaz hadde en fin kveld mot sin gamle rival.

Naby Keita slo langt til Díaz, og den tidligere Porto-spilleren tok med ballen i full fart forbi Vlachodimos før han sendte den i det åpne målet.

– Han (Díaz) fikk en fin velkomst ved start, og spilte foran en av deres største rivaler. Et fint mål for ham, og en tomålsledelse gjør en forskjell. Forhåpentligvis klarer vi å fullføre jobben, sier Robertson.

På overtid så det ut som Fabinho fikk seg en stygg smell, men Liverpools brasilianske midtbaneanker kom seg opp. Det er gode nyheter for Klopp før søndagens storkamp mot Manchester City i Premier League.

– Det er et kutt på baksiden av hodet hans. Det vil ta litt tid, men han burde blir klar, sier Klopp på pressekonferansen tirsdag kveld.

Etter at spillet ble gjenopptatt fikk Diogo Jota en enorm mulighet til å sette 4–1, men forsøket alene med Vlachodimos ble reddet av den greske keeperen.

Dermed ble det med de to målene å gå på før Benfica kommer til Anfield om en uke.

– Liverpool er et bra lag, men vi er ikke redd for dem. Vi vil jobbe for å få et bra resultat i returoppgjøret, sier Núnez til CNN Portugal.