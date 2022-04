Ingen så det komme. Hellands uvanlige mål hylles: – Pur klasse

ÅRÅSEN STADION (Aftenposten): Skader og motgang har rammet Pål André Helland. Lørdag slo han tilbake med en tidlig årets mål-kandidat.

Her feirer Pål André Helland sin spesielle scoring mot Jerv,

16 minutter siden

LILLESTRØM-JERV 4–0

Før kamp var veien mot stadion kledd opp i gult og sort. Og de som tok turen til Åråsen lørdag, fikk et øyeblikk de vil huske lenge.

For Pål André Helland leverte en soleklar kandidat til årets mål, med sitt frekke skudd fra rundt 30 meter i første omgang.

Helland fikk også målgivende på scoringen til Akor Adams i LSKs 4–0-seier over Jerv.

– Sjuk goal av Helland. Pur klasse, skrev Eurosport-kommentator Petter Bøe Tosterud på Twitter.

Et genialt påfunn

Det var som om Pål-André Helland hadde gått seg litt vill. Farten i LSK-angrepet hadde dabbet av. Helland så seg rundt midt på Jervs banehalvdel.

Så kom det geniale påfunnet som ingen så komme.

32-åringen løftet blikket. Treffet med venstrefoten var kraftig og delikat på samme tid. Og ballen føk over Jerv-keeper Øystein Øvretveit i og i nettet.

Lagkameratene ble ville, Åråsen-publikummet villere. Men Pål-André Helland så behersket ut. Han strakk armene selvsikkert ut til siden og tok mot hyllesten.

Les vårt portrettintervju med Pål-André Helland: – Barna fortjener ikke en pappa som er sur resten av ettermiddagen

Banens gigant

I andre omgang stanget Igoh Ogbu inn 3–0, før Ylldren Ibrahimaj trillet inn 4–0. Da hadde Helland allerede blitt byttet ut, til trampeklapp fra hjemmepublikummet.

Det var kanskje like greit For andreomgangen ble nesten som en transportetappe uansett. Det hadde Helland, nærmest egenhending, sørget for.

Også LSKs første scoring hadde nemlig Helland-stempelet på seg. Han løftet inn et strøkent frispark som Akor Adams headet i mål.

Pål André Helland setter seg ned etter en vellykket dag på jobben.

Helland var neppe den som løp mest eller gjenvant flest baller. Men når han fikk ballen, var det som om han hadde bedre tid enn de andre. Og det gnistret av venstrefoten.

Prestasjonen var en beskjed til alle som har avskrevet ham.

Helland, som lenge var blant Eliteseriens aller beste spillere, har riktignok vært gjennom noen magre år. I sine siste sesonger i Rosenborg var han på banen under halvparten av tiden. I fjor fikk han bare 337 eliteserieminutter for Lillestrøm.

LSK har vært forsiktige med stjernespilleren. Helland har jobbet tålmodig og knallhardt. Han fikk en god start da han herjet som innbytter mot HamKam i serieåpningen, og lørdag var Helland banens gigant.

Bonus

Hver gang Helland skulle ta et frispark, hver gang han hadde ballen i farlig posisjon, var det som om publikum holdt pusten. For da kunne det skje noe.

Fortsetter han slik, vil det være en stor bonus for et Lillestrøm i medvind. Klubben skal spille kvalifisering til Conference League i juli. Og før sesongen var spillerne tydelige: I år sikter de seg inn på medalje i Eliteserien..

Det kan bli artige tider for Kanarifansen, som klappet og sang kampen gjennom.

Neste kamp er imidlertid en tøff nøtt. 2. påskedag møter Lillestrøm Molde på bortebane.