Fryder seg over Haalands hodescoringer: – Wow!

Marco Rose (45) har trukket frem headinger som et forbedringsområde for Erling Braut Haaland (21), men har fått se nordmannen score to med hodet de siste to Bundesliga-kampene og advarer konkurrentene.

FORNØYD: Erling Braut Haaland har gitt Marco Rose mye å juble for denne sesongen.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Midtstopper Mats Hummels lot seg også imponere. Med to scoringer mot Union Berlin, er Haaland nå likt med Robert Lewandowski i toppscorerkampen i Bundesliga med syv mål etter fem runder.

– Han har mange styrker og han jobber også med svakhetene sine, sier Hummels om hodescoringene ifølge det tyske nyhetsbyrået dpa.

– Erling er simpelthen en målmaskin. Han vil de neste 15 årene jevnlig høre til blant de tre beste spissene i verden, mener veteranen.

HERJER: Erling Braut Haaland har startet sesongen glimrende.

Til tross for at han rager 194 centimeter over bakken, har det vært langt mellom hodemålene for Erling Braut Haaland. Før 2021/22-sesongen hadde Haaland scoret 57 mål for Dortmund – hvorav to på hodet.

Senest i forkant av forrige ukes Champions League-kamp mot Besiktas var «headinger» noe Dortmund-trener Marco Rose overfor TV 2 trakk frem som et område Haaland kunne forbedre.

I dagene før og etter Besiktas-kampen, har Haaland vist stor styrke i hodespillet. Både mot Bayer Leverkusen og i søndagens seier over Union Berlin, stanget Haaland inn en scoring med hodet.

På pressekonferansen etter Union Berlin-kampen tok Rose seg tid til å hylle de gode headingene til Haaland, og kom med en klar advarsel til Dortmunds neste motstandere.

– Hvis Erling fortsetter å score med slike headinger, så «wow!» og «gratulerer» til motstanderne som skal spille mot oss, sier Rose ifølge lagets Twitter-konto.

Rose ble filmet mens han sendte slengkyss ut på banen etter Haalands hodescoring søndag, og forklarte på pressekonferansen at «kyssene» var ment for høyreback Thomas Meunier.

Ved begge Haalands to hodescoringer er det nettopp Meunier som har slått innleggene.

– Folk tar feil når de sier at Erling kun er en kontringsspiller. Han har mange flere kvaliteter, han er en virkelig komplett spiss og det er derfor han også scorer så mange mål, sier Meunier til Viaplay etter søndagens kamp.

Haaland viste seg også som en god kontringsspiller da han avgjorde kampen for Dortmund etter at Union Berlin hadde redusert fra 3–0 til 3–2. Med en utsøkt lobb sørget nordmannen for at Dortmund vant 4–2. «Sirkusmål» skriver tyske Sky Sports om målet, som sikret at det ble tre seirer på åtte dager.

– Målet inneholdt alt som skiller han ut som en spiller, sier Rose, og fortsetter:

– Det er vilje, kvalitet og innsats, sier treneren ifølge det tyske nyhetsbyrået dpa.

Les også Draktbråk for Haaland og Dortmund: – Må skamme seg over denne trøya

– Alt i alt kan vi være fornøyde med tre seirer på en uke. Der vi må forbedre oss er å forsvare dødballer, sier Borussia Dortmund-direktør Michael Zorc etter kampen ifølge klubbens nettsider.

Med elleve baklengsmål på fem kamper, er det kun fire lag i Bundesliga som har sluppet inn flere mål enn Dortmund. Samtidig er det kun Bayern München (20) som har scoret mer enn Dortmunds 17 scoringer, og etter fem runder ligger Haalands lag på tredjeplass, ett poeng bak Bayern München og Wolfsburg.