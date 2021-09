Nå kan tribunene fylles: Brann øker kapasiteten søndag – NFF går for utsolgt Ullevaal

Norske fotballklubber og Norges Fotballforbund jubler for at restriksjonene forsvinner i kulturlivet. Det betyr flere tilskuere allerede denne helgen i Eliteserien – og Ståle Solbakkens landslag kan få støtte av rundt 25.000 i hjemmekampen mot Montenegro.

– Nå snur vi oss rundt og åpner opp alle felt. Vi har allerede solgt over 1000 enkeltbilletter med ett sete mellom. Nå kan de sitte sammen! Det er en gledens dag. At vi ikke trenger å teste hundrevis av barn vil gjøre en stor forskjell, stråler markedsleder Therese Andvik Rygg i Brann før hjemmekampen mot Kristiansund søndag.

Statsminister Erna Solberg fastslo på pressekonferansen på «frigjøringsdagen» at alle reglene om arrangementer, virksomheter og servering oppheves. Det betyr at coronapass eller ferske negative tester ikke må fremvises for å kunne være tilskuer på idrett og øvrig kultur.

Også for A-landslaget for menn kan gjenåpningen få umiddelbar betydning. Toppfotballsjef Lise Klaveness bekrefter overfor VG at Norges Fotballforbund nå går for fullt hus på Ullevaal i VM-kvalifiseringskampen mot Montenegro 11. oktober (menn). Også kvinnelandslaget møter Belgia på samme bane i oktober (også VM-kvalik) og kan få økt støtte fra tribunen.

Selv om Ullevaal-kapasiteten er på rundt 28.000, opplyser Klaveness at «netto» vil være cirka 25.000 på grunn av protokoll-restriksjonene til Det europeiske fotballforbundet (UEFA). NFF-sjefen svarer slik på om de egentlig greier å selge så mange billetter mot denne motstanderen.

– Hvis vi får et godt resultat mot Tyrkia borte, vil denne hjemmekampen være helt avgjørende i vår ferd mot VM. Dette vil også være første gang siden pandemien starter vi kan samle Norge rundt en fotballfest med fullt hus på stadion i en tellende, avgjørende kvalikkamp. Det er allerede stor etterspørsel etter billetter, melder Klaveness om Montenegro-matchen.

– Hurra, melder landslagssjef Ståle Solbakken til fredagens nyheter – som etter Nederland-kampen tidligere denne måneden sendte et stikk til både regjeringen og mediene etter at Norge bare fikk 7000 på tribunen i nøkkelkampen mot Nederland på Ullevaal (1–1) og at de tidligere hjemmekampene i kvaliken hadde måttet gå på spansk fotballjord.

– Først og fremst er det helt fantastisk. Dette har vi ventet på siden pandemien slo inn og vil si at Norge er friskmeldt. Så må vi gjøre det beste ut av det på kort sikt, sier Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug.

Mjøndalen kommer på besøk til Lerkendal søndag. Rosenborg hadde – inntil fredagens gjenåpning – snaut 9000 billetter til salgs.

– Med testregimet lagt til side, forenkler det mye. Nå har vi lagt opp Mjøndalen-kampen etter de gjeldende reglene som har vært, men nå får vi tilpasse oss så godt vi kan. Vi jubler, sier Dyrhaug – som dermed kan fylle stadion i den per nå seks lag tøffe gullkampen ut sesongen.

– Vi gleder oss til at vi trøkker til fra i morgen. Målet er å fylle mest mulig. Jeg skjønner at folk har gjort planer. Man slipper testing og coronapass, ta med hele familien, la oss feire gjenåpningen av samfunnet på Åråsen, melder Lillestrøms daglig leder Robert Lauritsen før lørdagens hjemmekamp mot Tromsø.