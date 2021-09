Knutsen fortsatt taus om RBK-jobben: – For meg blir det en liten avsporing

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (52) «får assosiasjoner til Rosenborg» før nordlendingens første gruppespillskamp i Europa, men ønsker ikke å si om det frister å flytte sørover.

HEMMELIGHETSFULL: Kjetil Knutsen vil ikke avsløre om han er fristet av RBK-jobben.

Det er nemlig en dårlig skjult hemmelighet at Rosenborg jakter Kjetil Knutsen som en potensiell erstatter for Åge Hareide, som gir seg etter sesongen.

– Det er jo veldig hyggelig at andre synes den jobben du gjør er bra og tar kontakt. Utover det så tenker jeg at Rosenborg har sin logistikk, sier Kjetil Knutsen på pressekonferansen før Conference League-møtet med Zorya Luhansk på Aspmyra.

Nylig bekreftet daglig leder Frode Thomassen at trønderne hadde sendt e-post om Bodø/Glimt-treneren.

– Jeg tenker at de skal få lov til å få svare selv på hva de tenker og hvorfor de tenker det de tenker, så skal jeg fokusere på at jeg føler meg så privilegert å få jobbe i denne klubben. Dette handler om Bodø/Glimt, det har ikke noe med Rosenborg eller noen andre å gjøre. For meg blir det en liten avsporing, sier Knutsen.

– Er det forstyrrende? spør TV 2.

– Nei, ikke for meg. Det blir en del av det å være i fotballen. Det er akkurat som for spillerne, det må vi leve med og det må vi håndtere.

– Det er en del av hele spillet, en del av jobben deres. Dere skal være på å lage de viktigste sakene og lage de sakene som gir klikk og så videre, og det er bra for produktet.

– Personlig er det ikke forstyrrende, jeg er veldig flink til å leve i nuet. Så egentlig overhodet ikke, så får andre i klubben svare på om det er forstyrrende for dem.

Bodø/Glimt har aldri tidligere kommet til et europeisk gruppespill, men på klubbens 105-årsdag får de altså besøk fra Ukraina.

– Det må ikke bli en begivenhet som blir for stor for oss, men som bare blir at vi bare slipper alle følelsene. Kamp klokken ni en høstkveld i Bodø – da får jeg assosiasjoner til Rosenborg. Det er bare å nyte det, sier Bodø/Glimt-treneren.

Kampen er torsdag klokken 21.00 og sendes på Viasat 4.